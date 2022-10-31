Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş'le ilk randevusuna çıktı. Sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Güneş'in öğrencileri 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Valerien Ismael sonrası Güneş ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak karşılaşmanın belli bölümlerinde konuk ekibin organize atakları zaman zaman Beşiktaş'ı zor durumda bıraktı. Hürriyet Yazarı Güntekin Onay Beşiktaş'ın Ümraniyespor karşısında aldığı galibiyeti yazdı...





BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK KEZ 5 GOLLE KAZANDI

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçını kazanırken, bu sezon en çok gol attığı maçı oynadı. Daha önce Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ağlarına 5 gol atma başarısı gösterdi.

MERT GÜNOK 337 GÜN SONRA SAHADA

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlasa da bu sezon kadroda yer bulamamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte eldivenleri alan Mert Günok, 27 Kasım 2021'de oynanan Giresunspor maçından 337 gün sonra Ümraniyespor karşılaşmasıyla yeniden sahaya çıktı.

GÜNEŞ 1255 GÜN SONRA TARAFTARIN ÖNÜNDE

Beşiktaş'ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra yeniden Vodefona Park'ta siyah-beyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı maçın kadrosunda yer alan isimlerden Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bugün kadroda yer alıyor.









2. YARI ÖNCESİ 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta ikinci yarı öncesinde Arthur Masuaku, Dele Alli ve Valentin Rosier'nin yerine Umut Meraş, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl oyuna dahil oldular.

CENK TOSUN DAMGA VURDU!

Ümraniyespor karşısında mücadeleye ilk 11’de çıkan Cenk Tosun, 5. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken, 33. dakikada da Weghorst’un golünü hazırladı. Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle bu sezon ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan Cenk Tosun, maça da damga vurdu. Karşılaşmanın 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen ve fileleri havalandırarak takımını öne geçiren golcü futbolcu, 33. dakikada ise yaptığı asistle sahneye çıktı. Gedson Fernandes’in pasında bekletmeden savunmanın arkasına attığı pasla topu Weghorst’la buluşturan Cenk Tosun, Hollandalı futbolcunun golünün de asistini yaparak maçın 3’te 1’lik bölümünde 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. İkinci yarıda da etkili bir oyun ortaya koyan Cenk Tosun, dakikalar 62’yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıktı. Redmond’ın sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen golcü oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı. Geride kalan 11 maçta yalnızca Trabzonspor karşısında golle buluşan Cenk Tosun, Ümraniyespor önünde ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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WEGHORST 6. GOLÜNÜ ATTI

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Şenol Güneş yönetiminde Ümraniyespor’u konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken Hollandalı golcü Wout Weghorst 33 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. 33. dakikada Cenk Tosun’un savunmanın arkasına attığı pasta sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çeken ve topu filelere gönderen golcü oyuncu, 78. dakikada ise Gedson’un pasında bu sez soldan ceza sahasına girdi ve kaleciyi çalımlayıp çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Bu sezon gol sayısını 6’ya yükselten Weghorst, 4 de asist yaparak 10 gole direkt etki etti. Hollandalı futbolcu 90. dakikada yerini Muleka'ya bırakırken, tribünlerden büyük destek aldı.

GÜNEŞ 200. MAÇINA GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş’taki ikinci dönemine Ümraniyespor maçıyla başlayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 200. maçına çıktı. Güneş, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş’taki 118. galibiyetine ulaştı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş’i göreve getirirken, tecrübeli teknik adam, imza attıktan 2 gün sonra Ümraniyespor karşısında takımın başında sahaya çıktı. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında 199 resmi karşılaşmaya çıkan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçıyla birlikte 2. kez dalya dedi. Beşiktaş’ta geçirdiği 4 sezonda çıktığı 199 karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 mağlubiyet lan Güneş, Ümraniyespor karşısındaki 5-2’lik skorla galibiyet sayısını 118’e çıkardı.





GÜNEŞ: FAZLALIKLARI ATINCA SORUN KALMIYOR

Takıma 2 günlük dokunuşu hakkındaki soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, “Heykeltıraş bir eser yaparken ‘Nasıl yapıyorsun’ demişler. O da ‘Taş zaten var, fazlalıkları atıyorum’ demiş. Şu anda fazlalıkları atınca sorun yok. Topla fazla oynama, pas hataları var. Bizim gibi bir takımın bu kadar pas kaybı yapmaması lazım. Hata çok var, bunları ayrıca konuşacağız” dedi. Taraftarlara da teşekkür eden Güneş, “Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum, sevgi ve saygı gösteriyorlar, kendimi borçlu hissediyorum. Onlar halkın kendisi, ben de halkın içindeyim. Samimi olduktan sonra duygular ve düşünceler paylaşılır. Kazanınca bunları söylemek kolaydır. İyi günlerde bir şeyleri söyleyelim ki ileride de lazım olur. Bugün rahattım bu konuda. Ümraniye’ye ilk geldiğimde nasıl bir yere geleceğimi bilmiyordum ama bu sefer yabancılık çekmedim. Seyirci bugün beni koşturdu. Ama oyuncuların sahadaki koşuları yanlıştı, onları düzelteceğiz” diyerek devam etti.

GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI!

Beşiktaş dün Ümraniyespor karşısında 5-2 kazanırken çok mu iyi futbol oynadı? Hayır. Ama Şenol Güneş ile daha özgüvenli ve yanlışlarında ısrar etmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Dün en büyük farklılık Cenk Tosun’un varlığıydı. Cenk 3 farklı pozisyonda görev aldı. Attı, attırdı, çok çalıştı, hepsinden önemlisi oyuna akıl kattı. Weghorst ile de iyi bir iletişim kurdu. Weghorst, Cenk ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır. Dikkat ederseniz, ilk haftalarda da Muleka ile birlikte oynadığında performansı daha yüksekti.









REDMOND HAMLESi iYi SONUÇ VERDi

Şenol Güneş, 2-1 önde girdiği ilk yarının sonunda düşük tempodan ve ilk 45 dakikanın sonundaki bireysel hatalardan rahatsız olurken Dele Alli, Masuaku ve Rosier’i oyundan alıp; Tayfur, Umut ve Redmond’ı sahaya sürdü. Redmond hamlesiyle sağ kanadı etkili kullanmaya başlayan Beşiktaş, Ümraniyespor savunması ve kalecisinin bireysel hatalarından iyi faydalanarak farka koştu.

SAVUNMA GÜVENLiĞi ARTIRILMALI

Siyah beyazlı takım açısından asıl düşündürücü olan Ümraniyespor gibi mütevazı bir rakip karşısında yenilen 2 gol ve rakibe verilen 2 net pozisyon. Şenol Güneş savunma güvenliğini arttracak tedbirleri de en kısa sürede alacaktır.





SALiH DAHA SADE OYNAMALI

Dün Cenk Tosun ve Weghorst dışında Gedson Fernandes’i çok beğendim. Ayrıca Tayfur da ikinci yarıda takımına yardımcı oldu. Salih çok çalıştığı bir maça imza attı ancak sürekli final pası arayışında ve gereksiz yere oyununu süslüyor. Daha keskin ve sade oynamalı. Şenol Güneş’in eli Salih’e de dokunacaktır.

BU OYUN DERBiYE YETMEZ

Oyun içinde zaman zaman bocalasa ve tempoyu yükseltemese de Güneş’in Beşiktaş’ı oyuna akıl ve beceri katarak farklı kazandı. Ancak kesinlikle Güneş de biliyordur ki dünkü oyun deplasmanda Galatasaray derbisini kazanmak için yetmez.