Geçen hafta Gaziantep deplasmanında puan kaybeden Beşiktaş 15. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'la karşılaştı. Siyah-Beyazlı takım rakibini 1-0 yenerek yeni yıla 3 puanla girdi. Hürriyet yazarı Güntekin Onay maç yazısında dikkat çeken performans sergileyen Gedson'a büyük övgüler yağdırdı. İşte Onay'ın bugünkü yazısı...









BEŞİKTAŞ 26 PUANA YÜKSELDİ!

Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golü 14. dakikada serbest vuruştan Arthur Masuaku kaydetti. Süper Lig 'deki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş, 15 maç sonunda 26 puana ulaşırken bu sezon 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 15 maç sonunda 27 puanda kaldı.

KARTAL'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten son Gaziantep FK maçının ilk 11'inden üç değişikliğe gitti. Güneş; Adana Demirspor karşısında Umut Meraş, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın yerine Arthur Masuaku, Josef de Souza ve Salih Uçan'a ilk 11'de yer verdi.





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BU KEZ KALEYİ KAPATTILAR

Beşiktaş, ligde son olarak 8 Ekim'de oynanan Giresunspor karşılaşmasında kalesini gole kapatmıştı. Kara Kartal, daha sonrasında oynadığı 5 maçta da gol yemekten kurtulamadı. Fakat Kara Kartal, bu seriye son verdi. Siyah Beyazlılar, Adana Demirspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.

MASUAKU İÇİN İLKLERİN GECESİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde takımının attığı tek golde asisti yapan Arthur Masuaku, dün akşam da sahnedeydi. Kongolu sol bek oyuncusu, 14. dakikada kazanılan frikik için topun başına geçti. Yıldız savunmacı, attığı harika golle fileleri sarsıp, takımını öne geçiren isim oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde de başarılı bir performans sergiledi. Masuaku, savunmada elinden geleni yaparken, ataklarda da destek verdi.





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GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI

Beşiktaş, ilk yarıda kontrolü elinde tutan taraf idi. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor gibi hücum gücü yüksek bir takıma karşı ilk 45 dakikada pozisyon vermedi.

Josef de Souza’nın dönüşünün orta alanda Beşiktaş’a büyük güç kattığını gördük. Sadece defansif olarak değil; artan pas kalitesi de dün özellikle ilk yarıda siyah beyazlıların olumlu yönüydü. Adana Demirspor ise ofansif opsiyonları çeşitlilik gösteren bir takım olmasına rağmen sadece kendi sol kanadından etkili olmaya çalıştı. Geçen hafta Gaziantep’te oyuna girip asist yapan Masuaku, dün de attığı golün dışında iyi futboluyla takımına yardımcı oldu.

SAHANIN EN İYİSİ GEDSON'DU

İkinci yarıda Adana Demirspor, Henry Onyekuru ve Fredrik Gulbrandsen ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Beşiktaş son bölümde telaşlı hareket ederken Adana Demirspor’un son bölümde risk alıp siyah beyazlıların kalesine yüklendiği bölümlerde bıraktığı geniş alanları kullanamadı. Dün Beşiktaş’ta sahanın en iyisi Gedson Fernandes idi. Ayrıca kaleci Mert Günok da 3 direğin arasında güven veriyor.