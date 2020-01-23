Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, ilk maçı 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında Vodafone Park'ta 3-2 kaybederek kupaya veda etti. Hürriyet Gazetesi yazarı ve yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, bu maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güntekin Onay'ın Beşiktaş - Erzurumspor maçını değerlendirmesi:

Erzurumspor'dan 2 maçta 6 gol yiyerek elenmenin izahı olamaz. Beşiktaş’ın saha içi-dışı her yeri sorunlu. Ekonomik, psikolojik çöküş sonunda sahaya da yansıdı, kötü sonuçlar üst üste gelirken, kimse bu gidişata ‘Dur’ demedi.

BEDEL ÖDENMELİ

Büyük takım refleksinin tamamen yitirilmiş olması en acısı. Beşiktaş gibi büyük camialarda bu tip gidişatlarda sorumlu olanlar bir şekilde bedel ödemelidir. Bu oyuncu, teknik adam, yönetici hatta Başkan bile olabilir. Futbol adına aylardır hiçbir varlık gösteremediği halde Diaby hala sahadaysa, her maç hatalı goller yediği halde Karius oynuyorsa, 2.5 yıldır topa ayağını sürmeyen Oğuzhan sahaya çıkıyorsa, yenilgiler sonrası hiçbir şey olmamış gibi tepkisizlik ve duyarsızlık haftalar geçtikçe devam ediyorsa, bu yaşanan tablo kaçınılmazdır. Beşiktaş ve muadili kulüplerde forma bu kadar ucuz değil, olmamalı. Sayın Ahmet Nur Çebi fokurdayan kazanın kaynamasına izleyici kaldı. Şimdi bu yangını bakalım nasıl söndürecek? Takımın tecrübeli 4-5 oyuncusu ile acilen görüşülüp bir çıkış yolu aranmalı.

ORTADA SORUN BÜYÜK

Oyuna gelince, ilk saniyelerde yenen gol telaş getirse de Beşiktaş’ın baskısı Burak’ın da oyuna girmesiyle 2-1’i getirmeye yetti fakat 2-2’den sonra ki telaş Beşiktaş’a yakışmadı. Dün orta alanda sorun büyüktü. Alanları parselleyemediler, Erzurum’a nitelikli baskı yapmayıp çok fazla topla oynama imkanı verdiler. Hep yazıyorum söylüyorum, Bazı isimler bırakın Beşiktaş seviyesini, süper lig düzeyinde bile değil. Beşiktaş bu girdaptan çıkmak için radikal hamleler yapmalı. Erzurumspor 2 maçı da hak etti. Kocaman bir alkış Dadaşlara...