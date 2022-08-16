Spor Toto Süper Lig 'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe , sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla ayrılarak yeni sezonun ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 8. dakikada Joshua King, 34 ve 58. dakikalarda Enner Valencia, 45+3. dakikada Emre Mor, son olarak 86 ve 90+2. dakikalarda genç yıldız adayı Arda Güler kaydetti.

Kasımpaşa’yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu rekabet tarihindeki en farklı Süper Lig galibiyetini almış oldu.





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2010'dan sonra bir ilki başardı

Opta verilerine göre; Ekim 2010'dan ( Trabzonspor vs Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında altı oyuncusu asist yapan ilk takım olan Fenerbahçe, bordo-mavili ekip gibi bunu Kasımpaşa deplasmanında başardı. Süper Lig’in ilk iki haftasında en fazla şut çeken (41), en fazla gol beklentisi üreten (5.6 xG) ve en fazla net gol pozisyonu yakalayan (13) takım Fenerbahçe konumunda.

Arda Güler parlamaya devam ediyor

Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08’den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Müsabakanın 69. dakikasında oyuna giren Arda, 86 ve 90+2. dakikalarda attığı güzel gollerle maçın sonucunu belirledi. Arda'nın kaydettiği golleri Kasımpaşalı taraftarlar da alkışlarken karşılaşmanın sonunda sarı lacivertli taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı. Tribüne giderek taraftarı selamlayan Arda Güler oyunuyla büyük alkış aldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı 6-0'lık flaş galibiyeti masaya yatırdı.









Güntekin Onay: Fenerbahçe antrenman yaptı

Fenerbahçe'nin için Austria Wien öncesi adeta bir antrenman maçı oldu. Joshua King’in erken gelen golü ve ardından Emre Yeşilyurt’un atılmasıyla Kasımpaşa’nın 10 kişi kalması maçı henüz 16’ncı dakikada bitirdi. Enner Valencia’nın gol iştahı, Zajc’ın iyi futbolu, Ferdi’nin çalışkanlığı ile sarı lacivertliler sürekli pozisyon aradı ve önemli fırsatlardan faydalanamamasına rağmen daha ilk yarıda 3 farklı skora ulaştı. Sahanın yıldızı Valencia ile 4-0’ı bulan Fenerbahçe’de Jorge Jesus, farkı artırmak ve moral bulmaları için Diego Rossi, Arda Güler ve Crespo’yu oyuna sürdü.

Bu takım gol sorunu yaşanmaz

İlk 2 maçta 9 gol ile başlayan Fenerbahçe, geçen sezon da Süper Lig’de 73 gol ile en çok gol atan ekipti. A sınıfı bir golcüye kimse hayır demez ancak yarın Joao Pedro da takıma katılacak. Bu takım gol sorunu yaşamaz. İhtiyaç olan şey bir oyun gücü ve kadro devamlılığı. Bunu yapacak olan kişi de Jorge Jesus.

Arda'yı izlemek ayrı bir zevk

Kasımpaşa ise ilk 2 hafta Futbol adına varlık gösteremeden farklı yenilgiler aldı. Tamam Muleka, Umut, Doğucan, Eren gibi önemli oyuncuları takımdan ayrıldı. Ancak Başakşehir’e karşı lig tecrübesi hiç olmayan Recep Yemişçi, Fenerbahçe’ye karşı da Emre Yeşilyurt ile stoperde çıkarsanız bu sonuçlara davetiye çıkartırsınız.

Arda Güler için de ayrı bir paragraf eklemek lazım. Üst düzey yeteneklere sahip bu oyuncuyu izlemek hakikaten ayrı bir zevk. Hep böyle ol Arda..

Dün Fenerbahçe, ihtiyacı olan galibiyeti farklı bir skorla elde etti ve Avrupa maçı öncesi moral buldu. Kasımpaşa’nın ise kaleci dahil her bölgede transfere ihtiyacı var.







