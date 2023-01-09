Galatasaray Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3-0'lık galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılı takımın gollerini Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi kaydetti. Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında son dört yılda üçüncü galibiyetini aldı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay derbi mücadelesini kaleme aldı. Okan Buruk'tan övgüyle bahseden Güntekin Onay "Galatasaray teknik direktörü Kadıköy’deki galibiyetin mimarı oldu." ifadelerini kullandı.





F.BAHÇE'DE İRFAN CAN KIZARDI

Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıyan goller; 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 86. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Koç stattan ayrılırken taraftarlarla tartıştı. Sosyal medyada da Ali Koç ve yönetimine büyük tepki vardı. Kadıköy'de 90 dakika sonunda coşku, yerini hüzne bırakırken bazı futbolseverlerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.





7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray Süper Lig'de sırasıyla Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş 'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü 2-1 ve son olarak da Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

'G.SARAY, F.BAHÇE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ'

Romanya kaynaklı Prima Sport'ta yer alan manşette olay bir başlık kullanıldı. Prima Sport'un manşetinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Polskie Radio'da yer alan haberde de Galatasaray'ın liderliğinin altı çizildi: "Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Aslanlar, İstanbul derbisinde hakimiyetlerini teyit ederek lider konumlarını güçlendirdi."









GÜNTEKİN ONAY'IN HÜRRİYET'TEKİ YAZISI!

Derbide ilk yarıda Okan Buruk’un Fenerbahçe’ye özel planı net bir şekilde tuttu. Sarı lacivertlilerin 3’lü çizgi savunmasının arkasına direkt paslarla geçen Galatasaray, Barış Alper ile çok etkili oldu. İlk 45 dakikada 13 top kaybı yapan Kerem, biraz gününde olsa Galatasaray 1 golden fazlasını da bulabilirdi. Fenerbahçe orta alanla hücum arasındaki bağlantıyı bir türlü kuramadı ve çok fazla top kaybı yaptı. Bunun nedeni 3-4-3 düzeninde Ferdi ve Osayi’nin çizgide oynamaları ve orta alanın merkezinde çok geniş bir alanı 2 oyuncuyla Crespo ve Arao ile kontrol etmek durumunda kalmalarıydı.

JESUS’UN HAMLELERi YETMEDi

Galatasaray, net santrforsuz düzende top rakipteyken orta alanda 6 kişilik bir blok oluşturdu ve Fenerbahçe’ye sayısal anlamda kurduğu üstünlük ile oyun kurmasına izin vermedi. İkinci yarının başında Jorge Jesus, Gustavo Henrique’yi çıkartıp Lincoln’ü sahaya sürdü ve 4’lü savunmaya döndü. Ancak bu değişiklikler de Fenerbahçe için yolunda gitmeyen işleri düzeltmek için yeterli olmadı. Dün oyunu çok iyi kurgulayan Okan Buruk ilerleyen dakikalarda yaptığı değişikliklerle takımının ivmesini daha da yukarıya çekmeyi bildi.

SADECE FERDi AYAKTA KALDI

Derbide son derece sakin, sahada ne yaptığını bilen Fenerbahçe’nin zaaflarından faydalanan Galatasaray, haklı bir galibiyet elde etti. Derbi karnesi zayıf olan Jorge Jesus ise dün bir iç saha derbisini kötü oynayarak kaybederken Okan Buruk, Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’yi de mağlup ederek taktiksel olarak tartışılmayacak bir başarı daha elde etti. Fenerbahçe’de ayakta kalan tek isim Ferdi olurken Galatasaray’da başta Barış Alper olmak üzere Nelson, Abdülkerim ve Berkan çok iyi performans gösterdiler. Kerem de çok çalıştı. Üzerinde çalışılmış bir planı cesur bir 11 ile sahaya yansıtan Okan Buruk dünkü Kadıköy zaferinin mimarı oldu.