Süper Lig 'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken Karagümrük'te Caner Erkin, zaten 10 kişi kalan takımını itirazdan dolayı kırmızı kart görüp 9 kişi bıraktı. Maçın ardından Güntekin Onay'dan Caner Erkin'e tepki geldi.

Güntekin Onay'ın açıklamaları şöyle;

Caner de artık 34 yaşına geldi. Zaten bir kişi eksik kalmışsınız, orada sinirlerinize hakim olacaksınız. Ne dediyse ne yaptıysa orada kırmızı kartlık bir şey yaptı ki hakem de direkt kırmızı kart gösterdi. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmaktır bu..Vitor Pereira'ya özür borcu var insanların. Şunu bunu niye oynatmıyorsun deniyordu. 9 kişilik rakibi yenemiyorlar!