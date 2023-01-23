Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanında alınan beraberliğin ardından arka arkaya üç maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş , dün Kayseri deplasmanına çıktı. Siyah-Beyazlılar, rakibini Redmond ve Salih'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Hürriyet yazarı Güntekin Onay maç yazısında Gedson Fernades, Masuaku, Redmond ve Mert Günok'a övgülerde bulundu. İşte Onay'ın bugünkü yazısı...

KARTAL 35 PUANA YÜKSELDİ!

Siyah-Beyazlılar'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Redmond, bu deplasmanda beklentileri karşıladı ve maçın henüz başında takımını öne geçirdi. Taraftarın çok şey beklediği Salih Uçan da devrenin sonuna doğru attığı şık golle galibiyeti perçinledi. Siyah-Beyazlılar 19. hafta sonunda bir maç eksiğiyle 35 puana yükseldi.

NKOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin Nkoudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Nkoudou'nun üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle, maça az bir süre kala kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 16'sı Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak olmak üzere toplam 18 resmi mücadelede görev aldı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

GÜNEŞ 3 FUTBOLCUSUNU KAYBETTİ

Deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş zorlu maçtan Nathan Redmond ve Salih Uçan'ın attığı gollerle 2-0'lık galibiyetle ayrılsa da camiada moraller bozuldu. Siyah-Beyazlılar'a üç yıldız isimden kötü haber geldi. Mücadelede sarı kart görev faslı stoper Saiss ile ilk golün sahibi Redmond kart cezalısı durumuna düşerken Rosier de son dakikalarda kırmızı kart gördü. Bu üç futbolcu da Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI

Konyaspor karşılaşmasının ardından Kayseri’den de galibiyetle dönmek kolay değil; Beşiktaş zoru başardı. Bir hafta içinde önce Konya, ardından Ankara ve dün de Kayseri’de üst üste 3 deplasman maçı oynamak kolay değil. Hem fiziksel hem de mental açıdan son derece yıpratıcı bir süreçten Beşiktaş, ligde 6 puanla çıktı. Dün Kayseri’de Nathan Redmond kendisinden bekleneni hemen hemen ilk kez yaptı son derece klas bir golle takımını öne geçirdi. Redmond’ın güçlü bir sağ ayağı var ve skor katkısı daha fazla olmalı. Dün Josef de Souza’nın yokluğunda orta alanın merkezinde Salih Uçan-Tayfur Bingöl-Gedson Fernandes 3’lüsüyle başlayan Şenol Güneş, pas kalitesi bakımından olmasa da mücadele gücü açısından istediğini aldı.

BASiT TOP KAYIPLARI BEŞiKTAŞ’I ÇOK FAZLA GERiYE KOŞTURDU

Bu üç oyuncu sahanın en çok koşan isimleriydi. Ancak yine de çok basit top kayıpları siyah beyazlıları çok fazla geriye koşturdu. Kayseri karşısında Gedson Fernandes ve Masuaku siyah beyazlıların en iyileriydi. Salih Uçan şık bir gole imza attı ve Tayfur ile birlikte çok çalıştı.

KALECi MERT GÜNOK GÜVEN VERiYOR

Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok güven vermeye devam ediyor. Tecrübeli file bekçisinin varlığı da Süper Lig’deki 4 maçlık galibiyet serisinde önemli bir etken oldu. Dün Kayserispor’a evinde tek bir karambol pozisyonu vermek de Beşiktaş’ın bir diğer artısıydı. Vincent Aboubakar’ın 11’e monte olması; Josef de Souza ve Rachid Ghezzal’ın dönüşleriyle birlikte Beşiktaş, daha da güç kazanacaktır.

Ev sahibi Kayserispor’a gelince... Beşiktaş karşısında çok erken bir zamanda yenik duruma düşmeleri Çağdaş Atan’ın takımının planlarını altüst etti. Baskı kurdukları bölümlerde de santrforlarının yokluğunu hissettiler.



