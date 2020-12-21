Beşiktaş Süper Lig'de 13. hafta maçında Erzurumspor ile karşılaştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un 3 puan kaybettiği haftada Siyah-Beyazlılar ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında rakibini attığı 4 golle farklı mağlup etti. Hürriyet yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Güntekin Onay'ın bugün kaleme aldığı o yazı...

Beşiktaş ilk 45 dakikada temposuz ve durağan bir futbol ortaya koydu. Devrenin ortalarında Erzurumspor’u yoğun baskı altına alan siyah-beyazlılar, oyun üstünlüğünü pozisyon zenginliğine dönüştüremedi. Kalabalık savunmayı açacak hareketlilik ve hücum aksiyonları yeterli değildi. Final paslarında da gereken beceri eksikti.

İkinci yarıda tempoyu yukarıya çeken Beşiktaş, Aboubakar’ın penaltı golünden sonra hız kesmedi. Büyük bir açlıkla Erzurumspor’un üstüne gitmeye devam eden siyah beyazlılar, 8 dakika içinde bulduğu 3 golle maçı 4-0’a ulaştı ve adeta gövde gösterisi yaptı. Bu bölümdeki görkemli oyunda görevini yapmayan futbolcu yoktu. Ancak Aboubakar, Mensah ve Ghezzal etkili oynadılar. Josef ve Atiba da her zamanki istikrarlı çizgilerini devam ettirdi. Vida güçlü bir şekilde döndü. Rıdvan da her geçen gün üzerine koyuyor.

TAKIM RUHU YAKALANDI

Sergen Yalçın’ın takımı tüm olumsuz koşullara rağmen kazanılan Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ardından çok iyi bir hava yakaladı. Bu öz güven oyuna da yansıyor. Eksiklerin de dönmesiyle genişleyen kadro, haftada 3 maçlık yoğun fikstür öncesi Sergen Hoca’nın elini güçlendirdi.

Beşiktaş, Alanya, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puansız kapattığı haftada hata yapmadı ve farklı galibiyetle zirve tırmanışını sürdürdü. Şu net bir şekilde görülüyor ki siyah beyazlı ekipte taşlar yerine oturdu, iyi bir takım ruhu yakalandı. Roller ve isimler değişse de rakiplere kendi oyununu dikte eden dominant bir Beşiktaş var.