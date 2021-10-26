Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş , sahasında Galatasaray 'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayla ilgili Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, düşüncelerini köşesine taşıdı.

İşte Güntekin Onay'ın derbi görüşleri

Derbide daha güçlü ve kaliteli olan takım kazandı. Beşiktaş, derbide maçın başlama düdüğüyle birlikte oyuna ağırlığını koydu ve ev sahibi olduğunu Galatasaray’a hissettirdi. Topa sahip olan ve yaptığı baskıyla rakip yarı alana yerleşen siyah beyazlı takım, üstün oyununa paralel bir kale önü zenginliği yaşayamadı. Buna karşı oyunu kendi yarı sahasında kabullenen ve derin savunmayı tercih eden Galatasaray, hücuma çıkmakta çok zorlandı. Sarı kırmızılı takım ilk atağında, kaleye ilk şutunda 35’inci dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti. Yenik duruma düştükten sonra baskısını yoğunlaştıran Beşiktaş, Umut’un şık ortasında Larin ile beraberlik sayısını buldu.

ORTA SAHA FAKTÖRÜ

Kabul etmek gerekir ki iki takımın orta saha oyuncuları arasında çok büyük kalite farkı var. Bu da net bir şekilde dün sahaya yansıdı. Oyunun hiçbir bölümünde Beşiktaş karşısında dengeyi bulamayan Galatasaray, tüm bu olumsuz görüntüsüne rağmen Dolmabahçe’de bir gol buldu, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ancak sarı kırmızılıların dünkü derbideki pasif futbolu kesinlikle galibiyete yetmezdi. Fatih Terim’in takımı sadece son 7-8 dakikada Beşiktaş karşısında beraberlik için baskı oluşturabildi.

PENALTIYI KURTARAN KALECi ERSiN MAÇIN KAHRAMANIYDI

Dün en iyi Beşiktaş, sahada yoktu. Yetenekli ayaklar Ghezzal, Batshuayi ve Alex Teixeira kalitelerini sahaya yansıtamadı. İki gol atan Larin, ileri geri çalışan, bir asist yapan ve savunmada alanını çok iyi kapatan Umut’un dışında Josef ve Necip de iyi futbol oynadılar. Penaltıyı kurtaran Ersin ise maçın kahramanı oldu.

Galatasaray’da ise Diagne aldığı her topu ezerken, orta alanda Taylan da kötü günündeydi. Stoper Nelsson da yaptığı kritik müdahaleleri ile takımını ayakta tuttu. Netice itibarı ile derbide daha güçlü ve kaliteli olan kazandı. Fırat Aydınus ise 36 faulün yapıldığı maçta sert oyuna izin verirken sarı kartına çok az başvurdu.