Güntekin Onay yazdı: Keyifsiz derbi









Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig 'de 8. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta 40 bin Siyah-Beyazlı taraftar önünde oynanan karşılaşmanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Taraflar sahasadan birer puanla ayrıldı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay köşesinde derbi maça yer ayırdı. Onay özetle "Dev maçta pozisyon az, gol yok..." ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI

Derbide taktiksel, fiziksel ve sert bir maç izledik. 2 takım da birbirine hiç alan vermedi. Beşiktaş, özellikle ilk yarı F.Bahçe’nin baskısı karşısında zorlanırken rakibinin ofsayt tuzağına 6 kez yakalandı. İlk yarıda sahada ne yaptığını daha fazla bilen taraf F.Bahçe idi. Beşiktaş ise orta alanı hiç pas yapmadan geçmeye çalıştı ve isabetli şut atamadan devreyi tamamladı.









ISMAEL TRiBÜNLERi SUSTURDU

Beklentilerin çok altında kalan ilk yarıda İsmael bu oyun anlayışı ve planı ile 40 bini aşkın müthiş Beşiktaş taraftarını susturmayı başardı. Saiss ve Talha hatasız oynadı ancak Beşiktaş topu ileride tutamadığı için Masuaku ve Rosier’i hücuma çıkaramadı. Ne zaman ki Ghezzal girdi, Rosier etkili hücumlar yapmaya başladı.

F.Bahçe 2, yarıda ofansif olarak hiç girişimde bulunmazken 2 takım da sert ve birbirlerinin oynamasına izin vermeyen futbollarıyla seyir keyfi vermedi.

HAMLELER YİNE GEÇ GELDi

Yoğunluğu ve zorluk derecesi yüksek eforlu ve kırıcı geçen maçta İsmael, müdahale konusunda yine tartışılacak işler yaptı. 70 dakika hücumda etkili olamayan çok top kaybıyla oynayan Beşiktaş’ta değişiklikler geç geldi. Ghezzal, Tayfur, Gedson ve Cenk oyuna ciddi hareket getirdi ve Beşiktaş son bölümde 3 kez gole yaklaştı. Ancak Fransız teknik adam bu hamleyi yapmak için neden 70 dakika bekledi? Anlamak mümkün değil. Redmond ve Muleka beklentilerin altındaydı ve yorgunluk belirtileri de açıktı.









PAS OYUNUNA YÖNELMELi

F.bahçe’de ise Jesus kazanmak için hamleler yapsa da sahaya sürdüğü futbolculardan istediğini alamadı. Neticede beklentilerin yüksek olduğu derbide dağ fare doğurdu. Pozisyon az, gol yok.

Beşiktaş, daha fazla pas oyununa kesinlikle yönelmeli. F.Bahçe ise iyi antrene edilen fizik gücü yüksek ve organize bir takım. Ancak ofansif alanda daha fazla yaratıcılık şart.