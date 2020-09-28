Beşiktaş lige kadro anlamında ciddi sorunlarla girdi. En önemli oyuncularını kaybetti. Yerlerine aynı düzeyde futbolcular alamadı. Hâlâ da çok eksikleri var. Ancak kalitesi yeterli olmayan, bir türlü katkı sağlayamayan verimsiz oyuncular ile de vedalaşmadı. Transferlerde geç kalan yönetim, mevcut kadroda bulunan uluslararası oyuncu konumundaki Vida ve Ljajic gibi iki futbolcusunu da göndermek için iki aydır pazarlık yapıyor. Maaşı yüksek diye göndermek için çırpındığın futbolcudan nasıl performans alacaksın? Vida dün tanınmayacak haldeydi. Keza Ljajic de öyle.

O KADAR ÇOK SORUN VAR Ki...

Beşiktaş’ta o kadar çok sorun var ki, kaleden en uç noktaya kadar her hattı problemli. Tamam, Necip 1 maç zorunluluktan sağ bek oynar ancak net bir şekilde görülüyor ki, siyah beyazlılar Necip sağ bek oynadığında genişlik ve derinlik katamıyor oyuna. Necip-Atakan kanadı hücumda hiç işlemezken, N’Sakala-Boyd ikilisinden de katkı gelmeyince oyun tamamen merkeze sıkıştı. Modern futbolda güçlü takımlar rakip yarı sahaya yerleştiği zaman bekleri oyuna sokarak 2-5-3 veya 2-3-5 formasyonuna dönüyor. Bırakın bindirmeyi, savunmanın arkasına geçmeyi, topu kontrol edip de önüne pas dahi veremeyen bekler ile nasıl açacak Beşiktaş kapanan savunmaları?

AMATÖR TAKIM GiBi

Beşiktaş ilk yarı tek bir etkili atak yapamadığı gibi ancak amatör bir takımın yiyeceği bir golü de kalesinde gördü. İkinci yarıda Aboubakar ile hücumda biraz hareketlenen siyah beyazlılar orta alan paylaşımında da sorunlar yaşadı. Mensah’ın oyun bilgisi eksik. 6 numara pozisyonunda tek oynayan Dorukhan, Atiba’yı fazlasıyla aradı. Siyah beyazlılar, oyun disiplininden de uzaklaşınca Konyaspor farka koştu. beşiktaş’ta anlamadığım bir şey daha var. Larin’in çok ağır bir oyuncu olduğunu, teknik kalitesinin yetersiz olduğunu futbol takımını yönetenler göremiyor mu? Beşiktaş seviyesindeki bir takımda orta gelecek kafa vuracak diye bir santrfor oynar mı?

ABOUBAKAR VE TÖRE iYiYDi

Son anda kadroya katılan Aboubakar ve Gökhan Töre şu an için en iyi transferler olarak duruyor. Rio Ave’ye eleniş ve ardından Konya’da alınan farklı yenilgi ümit ediyorum ki Beşiktaş yönetimini harekete geçirir de uluslararası kaliteye sahip 3-4 oyuncu takviyesi yapılır. Aksi takdirde siyah beyazlıların işi çok zor.