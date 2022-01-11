Güntekin Onay: Vitaminsiz Fenerbahçe

Fenerbahçe dün sahaya ‘lütfen’ çıkmıştı. Coşkudan uzak, isteksiz futboluna rağmen tartışmalı bir penaltı ile 1-0 öne geçti. Sarı lacivertli orta saha Adana Demirsporlulara hiç baskı yapmayınca Belhanda, Gökhan İnler ve Stambouli rahat top kullandılar.

YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜ

Hücumda sadece İrfan can, Demirspor savunmasını zorladı. Valencia çok top ezerken, sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Pelkas tanınmayacak haldeydi. Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 yenik duruma düştükten sonra da gereken reaksiyonu göstermedi. Maç kaybedilir ancak dünkü mücadeleden uzak isteksiz görüntü, böylesine büyük formayı giyen oyuncu grubuna yakışmadı.

Pereira’nın ayrılmasından sonra 3 hafta geçti ve takımı teknik adamsız bırakan Fenerbahçe yönetimi de bu tabloda pay sahibi.

DEMiRSPOR HAK ETTi

Balotelli gibi son derece etkili bir santrfordan yoksun olmasına rağmen Adana temsilcisi, İstanbul’da rahat bir galibiyet aldı. Yunus ve Akintola ile maçın son bölümünde 3’üncü gol için net pozisyonları değerlendiremeyen Demirspor, daha da farklı kazanabilirdi.

Galibiyeti daha çok isteyen, disiplinli oynayan Vincenzo montella’nın takımı, Fenerbahçe’ye oranla gerek fiziksel, gerekse de taktiksel açıdan kat be kat üstündü. Adana Demirspor’un kadrosu kaliteli ve iyi bir teknik adama sahipler. Ara transferde kadro derinliğini artıracak transferler yaparlarsa ligde ilk 4 için güçlü bir aday olurlar.