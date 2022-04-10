Güntekin Onay: Valerien Ismael keşke daha erken gelseydi

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor 'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş , 4 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, mücadeleyi değerlendirdi.

Güntekin Onay'ın yazısı şöyle;

Beşiktaş yönetimi Önder Karaveli ile çok fazla zaman kaybetti.

Valerien İsmael ve ekibi belli ki Alanyaspor’u iyi analiz etmiş. Rakibin zaafları üzerine kurulmuş bir oyun planı siyah beyazlılar için tıkır tıkır işledi. Beşiktaş, dün büyük ölçüde topu rakibe bıraktığı maçta Alanyaspor’u farklı geçti.

Siyah beyazlılar sezonun en az topla oynadığı 90 dakikasını geride bırakırken, Fransız teknik adamın yine 3-4-2-1 düzeniyle direkt oyun anlayışından vazgeçmediğini gördük. Orta alanda sahayı enlemesine fazla kullanmayan ve en hızlı şekilde rakip kaleye gitmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu mantalite ile sonuca zorlanmadan gitti.

iKiNCi YARIDA ABARTTILAR!

Ancak siyah beyazlı ekip maçın ikinci yarısında topu rakibe bırakma işini fazla abarttı. Yüzde 72’ye 28 oranla topa sahip olan konuk ekip pozisyon üretmekte ciddi anlamda bocaladı. Beşiktaş’ın ikinci yarıda oynadığı futbol göze kesinlikle hoş gelen bir oyun değil. Geliştirmesi gereken tek nokta ikinci devredeki futbol gibi görünüyor. Ancak şu bir gerçek ki bu kadar kısa sürede bir teknik adamın kendi felsefesini ve sistemini bir takıma dikte etmesi çok da fazla rastlanan bir şey değil.

FARKLI GALiBiYETi HATIRLADI

Beşiktaş ciddi bir değişim ve gelişim içinde ve zamanla olumlu anlamda daha da yol katedecek. Çok iyi çalıştıkları belirgin bir şekilde ortada. Beşiktaş yönetimi Önder karaveli ile çok fazla zaman kaybetti. Valerien İsmael hamlesi daha önce yapılmış olsa siyah beyazlılar şu an çok farklı bir noktada olabilirdi.

2022 yılında hiç 2 farklı maç dahi kazanmamış olan Beşiktaş, dün tribünleri dolduran taraftarına farklı galibiyetin ne olduğunu da hatırlatmış oldu.