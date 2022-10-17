Güntekin Onay: 'Taraftarı rahatsız ediyor'

Beşiktaş ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın en önemli maçında 3 puan için sahaya çıktı. Oldukça heyecanlı geçen 90 dakika boyunca 4 gol çıkarken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Hürriyet Yazarı Güntekin Onay Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını kaleme aldı. Onay yazısında "Bu tip iç saha derbilerinde agresif, kararlı ve ev sahibi olduğunu hissettiren bir takım görmeyi beklerken tedirgin, taktiksel açıdan bir kurgusu olmayan ve rakipleri çok da rahatsız etmeyen bir Beşiktaş vardı sahada." ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY'IN BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR YAZISI

Beşiktaş, evinde Başakşehir ve Fenerbahçe ’den sonra bir diğer rakibi Trabzonspor’a da diş geçiremedi. Bu 3 maçın hiçbirinde İsmael’den güçlü bir başlangıç planı göremedik. Bu tip iç saha derbilerinde agresif, kararlı ve ev sahibi olduğunu hissettiren bir takım görmeyi beklerken tedirgin, taktiksel açıdan bir kurgusu olmayan ve rakipleri çok da rahatsız etmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Skorlardan bağımsız olarak tercih edilen futbol anlayışı Beşiktaş taraftarını rahatsız ediyor.





Rakip ceza alanına atılan uzun toplar, orta alanın by-pass edilmesi ve çabuk sonuçlandırılan ataklarla kanat beklerini de pasifize edip etkin şekilde hücuma çıkartamamak. Takım boyunun uzun olması, topun değerini bilmeyen ve kolay kaybeden bir Beşiktaş.

FUTBOLUN EMRETTiĞi ÇÖZÜM

Futbol seyreden herkes bu kadronun top ayağındayken çok daha iyisini yapacağını görebiliyor. Ancak İsmael’de ne taktiksel bir yaratıcılık, ne esneklik ve ne de pragmatizm var. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almak ve sorunlara çözüm üretmek mümkün değil. Ancak Fransız teknik adam, Dele Alli’nin hazır olmadığını hala göremedi. İsmael’in Cenk’i sokup 4-4-2’ye dönmesi çok da parlak bir fikir değil. Bunu 70’te yaptı, halbuki maçın devre arasındaki programda “Bu değişikliği yapamaz mı?” diye zaten konuştuk. Futbolun emrettiği basit bir çözüm bu. Ancak Fransız teknik adam asla parlak fikirler ve çözümler ortaya koymuyor.









1 PUAN TRABZON iÇiN KÖTÜ DEĞiL

Beşiktaş, puan olarak enseyi karartacak bir noktada değil ama rakipleri Avrupa’da oynarken haftada bir maç oynuyor. Ayrıca yenemediği Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Diğer taraftan bakarsak bu 1 puan Trabzonspor için kötü değil. Son 10 günde 4’üncü maçını oynayan bordo mavililer özellikle de ikinci yarıda sadece oyunu soğutmayı ve skoru korumayı düşündü. Bu anlayıştan dolayı Trabzonspor’u eleştirmek acımasızlık olur. Abdullah Avcı, ikinci yarıda sahaya sürdüğü isimlerden verim alamayınca beraberliğe de fazlasıyla razı oldu.





KALiTE SEViYESi DÜŞÜKTÜ

Dev maçta gol, heyecan, pozisyonlar ve mücadele vardı ancak kalite seviyesi geçer not almadı. Beşiktaş’ın başındaki teknik direktör hayatında hiç kupa kazanmamış, bu tip maçları teknik adam olarak oynamamış. Büyük takım çalıştırmamış ve yeterli tecrübesi yok. Hem başlangıç planlarında sorun var hem de maçların devamında oyuna hamlelerinde.