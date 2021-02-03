Güntekin Onay: Süpermen değil Altay Bayındır

Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, sahadan 2-1'lik skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü. Kanarya'nın bu galibiyetteki aslan payı ise kaleci Altay Bayındır'a ait. Milli file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla takımına 3 puanı kazandırdı. Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay ise Altay'ın bu performansını köşesine taşıdı.

İşte Güntekin Onay'ın Altay Bayındır ile ilgili değerlendirmesi ve Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumu:

Fenerbahçe, Hatay deplasmanında sezonun en zorlu 3 puanlarından birini aldı. Ama nasıl?.. Çok baskı yedi, özellikle ikinci yarının tamamında kendi yarı alanından çıkamadı. Kaleci Altay Bayındır, akıllara durgunluk verecek süper kurtarışlar yaptı. Gol için her şeyi yapan Hatayspor karşısında savunmada adeta ‘Çanakkale geçilmez’i oynayan sarı lacivertliler, Altay’ın kahramanca direnişiyle 3 puana ulaştı. Hataysporlular Altay’ı geçebildiği pozisyonların birinde direğe takılırken, diğerinde de Ozan Tufan kaleye giden topu çizgi üzerinden çıkarttı.

GUSTAVO BU OYUNUN TEMEL DiREĞi

Özellikle ilk yarının sonunda sakatlanarak çıkan Luiz Gustavo’yu fazlasıyla arayan Fenerbahçe, Pelkas’tan da yoksun oynadığı maçta orta alanda kurgusal bir kriz yaşadı.

Luis Gustavo, bu oyun anlayışında takımın saha içi lideri. Hem oyunu organize ediyor hem de kanat beklerinin kademesi dahil savunmada her türlü boşluğu kapatıyor. Brezilyalı, pozisyon bilgisi tecrübesiyle Fenerbahçe kadrosundaki alternatifsiz tek isim.

EROL BULUT’UN YAPTIĞI DEĞiŞiKLiKLER YETMEDi

Erol Bulut, kendi yarı sahasından çıkamayan takımını hareketlendirmek için oyuncu değişikliklerine başvursa da istediğini alamadı. Duraklamalar ile birlikte sahada 18 dakika kalan Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk kez yeşil çime bastı ancak son bölümde çok baskı yiyen sarı lacivertli ekip kendi ceza alanından çıkamadığı için sadece 2 kez topla buluşabildi.

Futbolda böyle günler vardır. Kötü oynarken de kazanmak önemlidir. Dün Fenerbahçe kesinlikle futbol oynamadı, sadece savaştı ancak 3 puanı getiren temel faktör Altay’ın ‘süper Kahraman’ performansıydı.