Güntekin Onay: Sergen ilk maçında farkını gösterdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Hürriyet yazarı Güntekin Onay mücadeleyi yorumladı.

İşte Güntekin Onay'ın Hürriyez Gazetesi'ndeki bugünki yazısı...

Sergen Yalçın her şeyin ötesinde Beşiktaş’a ihtiyacı olan havayı getirdi. Hafta içi tribünlere yansıyan bu coşku ve heyecan, futbolcu grubunu da olumlu yönde etkileyecek miydi?

Bu sorunun cevabını dün Rizespor maçında net bir şekilde gördük. Futbolcular istekli ve yüksek bir odaklanma ile maça başladılar. Belli ki Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın büyük takım misyonunu ve beklentilerini oyuncularına anlatmış. Kazanma kararlılığı özellikle ilk 45 dakika sahaya yansıdı.

Oyunun mutlak hakimi olan Beşiktaş, bir büyük takım nasıl oynaması gerekirse öyle oynadı. Deplasmanda formda ve disiplinli oynayan, savunma emniyetinden vazgeçmeyen Rizespor karşısında hazırlanış bakımından mükemmel bir gole de imza atan Beşiktaş’ta başta Adem Ljajic olmak üzere tüm oyuncuların daha fazla sorumluluk aldığını gördük. Sırp futbolcunun takımın saha içi lideri olduğunu Sergen Yalçın net bir şekilde hatırlatmış. Dün ikinci golün asistini yapan Adem, ilk golde de skora giden anahtar pası veren isim idi. Karius ve Diaby haricinde tüm futbolcuların performanslarını yukarı çıkarttığı Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ve ekibine zaman vermek lazım ancak dün böylesine zor bir deplasmanda kazanarak başlamak her şeyden önemliydi.

RİZE DE KAZANABİLİRDİ

İlk 45 dakikadaki oyun Beşiktaşlıları gelecek açısından umutlandırmış olmalı. Topa sahip olan, oyunun insiyatifini rakibe hiç bırakmayan siyah beyazlılarda takımın deneyimli oyuncuları Burak, Gökhan, Atiba ve Caner’in yüksek bir karakter koydukları gözden kaçmadı. Maçın ikinci yarısında ofansif olarak daha etkili olan pozisyonlara giren Rizespor, öne geçme fırsatını Aminu Umar ile kullanmış olsa galibiyete de uzanabilirdi. Taraftarın büyük desteği ve sevgisiyle ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, zamanla Boateng’in de katılmasıyla hücumda farklı alternatifler üretecektir.