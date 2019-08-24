Güntekin Onay: Ruiz sıfır hatayla oynadı

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 3-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Onay'ın Hürriyet'teki yazısı şöyle;

Dün sahaya çıkan ilk 11 şampiyon olacak kalitede değil.

Beşiktaş ilk yarıda arzu ettiği nitelikli baskıyı sadece ilk 5 dakikada yapabildi. Orta alanda topu hızlı dolaştıramayan, rakip yarı alanda topu tutmakta güçlük çeken siyah-beyazlılar, kanatlara indiği zaman da Lens ve Boyd ile etkili olamadı. Adem Ljajiç’in gününde olmaması, Medel ve Oğuzhan’ın basit top kayıpları Beşiktaş’ın olumsuz bir görüntü vermesine neden oldu.

Buna rağmen direkte patlayan 2 top ve atılan bir gol vardı ilk yarıda. Ancak Beşiktaş’ın kendi oyununu Göztepe’ye kabul ettirememesi düşündürücüydü. Pas akışkanlığı ve kalitesinin yetersizliği siyah-beyazlı ekibi daha direkt bir oyuna itti. Öndeki bu 3’lü kesinlikle set hücumuna uygun değil. Hem Güven, hem Lens pas oyununda yok. Boyd, biraz daha pas trafiğine katılıyor gibi görünse de etkisiz ve güvensiz. Tüm bu olumsuzlukların yanında Caner, geçen haftaki kötü performasından sonra daha istekli göründü ve atılan golün asistini yaptı.

RUIZ SIFIR HATAYLA OYNADI

2. yarıda Caner’in erken gelen golüyle birlikte daha derli toplu gözüken Beşiktaş, Oğuzhan ve Ljajiç’in pas oyununda daha aktif olmalarıyla olumlu izlenimler verdi. Göztepeˆyi sahasından çıkartmadı ve Ljajiç’in bireysel becerisiyle farkı 3’ çıkarttı.

Yeni transfer Victor Ruiz, 90 dakika boyunca hemen hemen ‘0’ hatayla oynarken, Vida’nın da yüksek konsantrasyonu savunmada 1 pozisyon dışında Göztepe’ye gol şansı vermedi.

Dünkü maçın anahtarı devrenin sonunda gelen gol oldu. Beşiktaş açık konuşmak gerekirse henüz istenilen düzeyde değil.

Yeni transfer N’Koudou ise süratiyle beğeni kazanmasına rağmen maç eksiği yüzünden koordinasyon sorunları yaşadı. Lens’in ise kesinlikle 3-4 kilo vermesi şart. Beşiktaş’ın orta alanda kesinlikle pas kalitesi yüksek, oyun kuruculuk meziyetlerine sahip, 2 yönlü bir futbolcuya ihtiyacı var. Tabii Burak Yılmaz’ın eksikliği de net bir şekilde sahaya yansıyor. Atiba ve Burak, dönünce bazı sorunlar çözülür ancak yine de dünkü ilk 11, şampiyon olacak kaliteye sahip değil. Dün önemli olan ilk iç saha maçını kazanmaktı. Rizespor karşısında da 3 puan alınırsa Abdullah Avcı, milli maç arasıyla birlikte ihtiyacı olan zamanı elde edecektir. Göztepe ise, gerek savunmada gerekse hücumda olumlu sinyaller vermedi.