Güntekin Onay: Quaresma kırmızı görmeseydi Beşiktaş maçı çevirirdi

Güntekin Onay'ın açıklamaları şöyle;

Quaresma kırmızı kart görmeseydi Beşiktaş maçı çevirebilirdi. Oğuzhan Özyakup geçen hafta Akhisar deplasmanında oyuna sonradan girdi. Sadece 1 kez topla buluşabildi Oğuzhan Akhisar'da. Oğuzhan kazanılmalı. Adem Ljajic oyun liderliğini alması gerekiyor. Şenol Güneş'in ve takımın ona oyun liderliğini vermesi gerekiyor. Daha çok topla buluşturması gerekiyor takım arkadaşlarının Adem Ljajic'i. Quaresma serüveninin bu akşam biteceğini düşünüyorum. Sadece 2 puan değil. Çok büyük bir yara aldı Beşiktaş.