Güntekin Onay: Ismael’de bu ısrar neden?

Süper Lig'de 11. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş , 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı takım son 6 maçında sahadan sadece bir kez galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası eleştirilerin odağındaki isim Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael oldu.

BU SEZON ATILAN EN ERKEN GOL

Beşiktaş, maçın hemen başında Wout Weghorst’un golüyle öne geçti. Henüz 31. saniye oynanırken sağ kanatta topla buluşan Jackson Muleka savunmanın arkasına koşu yapan Wout Weghorst’a ara pasını attı. Ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Wout Weghorst bir anda kaleci ile birebir kaldı. Hollandalı futbolcu sağ ayağıyla sert ve düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi. Bu gol ayrıca, Süper Lig’de bu sezon atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.









SON DAKİKADA ÜÇ PUAN

Hatayspor, ikinci yarının hemen başında beraberlik golünü buldu. Karşılaşmada 50. dakika oynanırken Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ze Luis’in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluştu. Hatayspor, karşılaşmada 90. dakika oynanırken bulduğu golle öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Ruben Ribeiro şut açısı ararken topu Kaan Kanak’a bıraktı. Ceza sahası çizgisinde Kaan Kanak topu bekletmeden sol ayağı ile yerden gelişine sert şutu ile topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Hatayspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ’TA PUAN KAYIPLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş böylece ligde oynadığı son 6 maçta 5. puan kaybını yaşamış oldu. Bu süreçte sadece Bitexen Giresunspor’u mağlup eden Beşiktaş, Hatayspor ve Medipol Başakşehir’e yenilirken İstanbulspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında aldığı üç puanla Volkan Demirel yönetiminde ligde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini almış oldu. Bu arada, Hataysporlu ve Beşiktaşlı taraftarların statta kendilerine ayrılan tribünlerin tamamını doldurduğu gözlendi.





ISMAEL’DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Valerien Ismael, Yeni Hatay Stadı’nda oynanan maçta ilk 11’de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ghezzal’ın yerine Muleka’ya yer verdi. Ev sahibi Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. Volkan Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11’de yer alan Kaan Kanak ve Bertuğ Özgür Yıldırım’ın yerine Adekugbe ve Jose Luis’e görev verdi.









GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI...

Son 6 maçta sadece 1 galibiyet ve sürekli geriye giden bir oyun. Atak çeşitliliği yok. Nitelikli baskı sadece maçların ilk yarısında var. Hücumda çoğalma konusunda ciddi sıkıntılar devam ediyor. Taktiksel zenginlik, esneklik, yaratıcılık yok. Hep aynı oyun, hep aynı formasyon. Tuhaf oyuncu değişiklikleri.

MUTLAKA SORGULANMALI

Hatayspor’un mücadelesine büyük saygı duymak gerekiyor ama lig 18’incisi, kadrosu kısıtlı, sadece savunmada bekleyen ve defansda da organize olamamış bir takım karşısında 1’inci dakikada 1-0 öne geçip de maçı kaybediyorsa Beşiktaş’ın oyunu ve teknik direktörü en sert ve acımasız şekilde sorgulanmalıdır.

Bireysel olarak hiçbir futbolcuda ilerleme yok. Kazanma arzusu ve hırsı yerlerde. Tek oyun planı oyun kurgusu ve zekası olmayan Kevin N’Koudou’nun yapacağı ortalar ve uzun toplar üzerine kurulu.





ACEMi VE YARATICILIKTAN UZAK

Valerien İsmael’in zaten teknik adamlık kariyerinde bir başarısı yok, büyük takım çalıştırmışlığı yok. Uzun süre bir kulüpte çalışmışlığı da yok. Ancak yetenekli ve gelişmeye açık bir teknik adam hiç değil.

İşin kötüsü Fransız çalıştırıcının futbola dair parlak fikirleri ve kıvrak zekası hiç yok.

Beşiktaş böyle bir teknik adamla 11 haftayı çöpe attı. Kötü sonuçlarda bir teknik adamın arkasında durulur. Ancak oyunda bir ışık görünüyorsa. Bu kadar acemi ve yaratıcılıktan uzak böyle bir teknik adamla bu ısrar neden?



