Güntekin Onay: Galatasaray’ın Icardi’si var

Süper Lig 'de 13. hafta maçında Galatasaray sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı takımda iki gol birden atan Icardi maça damga vuran isim oldu. Hürriyet yazarı Güntekin Onay mücadeleyi kaleme aldı.

ICARDI DAMGA VURDU

Mücadelenin 18. dakikasında Rashica’nın sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte penaltı noktasına indiren Barış Alper’in pasında Icardi, sol ayağıyla topu Beşiktaş ağlarına gönderip takımı öne geçirdi. Arjantinli’nin Beşiktaş ağlarına gönderdiği gol vuruşunda top, 124 kilometreye ulaştı. Maçta 28. dakikada Cenk Tosun’un attığı gol sonrasında takımlar, soyunma odasına 1-1’lik sonuçla giderken ikinci yarıda da maça damgasını Icardi vurdu.









HAT-TRICK KAÇIRDI

Karşılaşmanın 59. dakikasında sol kanatta topla buluşan Sergio Oliveira’nın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Icardi, takımını yeniden öne geçirdi. Beşiktaş ağlarına 2 gol gönderen Mauro Icardi, Eylül 2020’de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol atmayı başardı. Mücadelenin 71. dakikasında Mertens’in sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte dokunan Icardi’nin vuruşu direkten döndü. Seken topta Abdülkerim’in vuruşu üstten auta gitti. Yıldız oyuncu, karşılaşmanın 2-1 sona ermesi sonrasında Nef Stadı’nda yer alan Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi ve seyircilerin tezahüratları eşliğinde sahadan ayrıldı.





GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI!

Derbide galibiyeti daha çok isteyen ve sahaya daha fazla karakter koyan taraf G.Saray idi. Beşiktaş, maçın hemen hemen tamamında oyuna ne akıl ne de yüksek bir mücadele gücü katabildi. Öyle ki dünkü Beşiktaş’ın bu oyunuyla gol için tek şansı yüksek toplarda Galatasaray’a sağlayacağı avantajdı. Nitekim siyah beyazlılar ilk yarıda beraberlik golünü de bu şekilde buldu. Ancak zaman zaman Salih, bazen de N’Koudou’nun kullandığı duran toplar rakip ceza sahasında etkili olmadı.

ICARDI’NiN KLASI FARK YARATTI

N’Koudou bu seviyenin, bu maçların oyuncusu değil. Fakat Beşiktaş’ın son yıllardaki tüm teknik adamları N’Koudou’ya bel bağlamaya devam ediyor. 2-1’den sonra ikinci yarının ortalarında kontrolü kaybeden Beşiktaş karşısında İcardi ve Kerem ile direklere takılan Galatasaray, maçı koparma şansını kullanamayınca siyah beyazlılar maçta kalmaya devam etti ancak Muleka ve Weghorst ile yakaladığı fırsatları sonuçlandıramadı. Dün Mertens çok hareketliydi ve etkiliydi. Ancak farkı asıl yaratan İcardi’nin klasıydı. Arjantinli yıldız az topla buluşmasına rağmen bitiriciliğini ve kalitesini ortaya koydu ve derbide takımını 3 puana taşıyan baş aktördü.









MERT OLMASA ERKEN KOPARDI

Beşiktaş’ta ise kaleci Mert, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes dışında ayakta kalan isim yoktu. Şenol Güneş maç sonunda N’Koudou ve Umut Meraş’ı 11’de oynattığı için pişmandır. Siyah beyazlı ekip hem savunmada zaaflar yaşadı hem de gereken karakteri sahaya koyamadı. Ancak yüksek toplarda sorun yaşaması muhtemel Galatasaray karşısında Beşiktaş bu avantajını 1 pozisyon dışında kullanamadı. Açık konuşmak gerekirse dün Galatasaray maçı hak etti, Beşiktaş için ise bu futbolla son bölümde gelen baskıyla alınabilecek bir beraberlik iyi sonuç olurdu. Kabul edelim ki kaleci Mert’in iyi oyunu ve direkler olmasa derbide maç daha erken kopardı.





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