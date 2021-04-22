Güntekin Onay Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

Trabzonspor ilk yarıda 3 kez gole yaklaşırken Galatasaray devre boyunca tek isabetli şut dahi atamadı. İlginç olan ise kaybettiği takdirde şampiyonluk yarışında işi mucizelere kalacak olan sarı kırmızılı ekibin ilk 60 dakika boyunca pasif bir anlayışla sahada yer almasıydı.

EDGAR'DAN MÜTHİŞ GOL

Emre Akbaba hamlesi ve Babel’in sol kanata geçmesiyle hareketlenen Galatasaray, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve Trabzonspor’u baskı altına aldı. İlginçtir, Galatasaray’ın iyi oynamaya başladığı süreçte gol Trabzonspor’dan geldi.

Luyindama’nın hatasıyla Edgar müthiş bir gole imza atarken son bölümde Abdullah Avcı’nın ileri uçta oynayan 4 oyuncusunu birden oyundan alması ile Trabzonspor’un saha içi düzeni sekteye uğradı. Galatasaray da demoralize girdiği son dakikalarda baskı oluşturup beraberlik golünü attı.

Beraberlik iki takımın da istemediği bir sonuçtu ancak bu oyun ile kazanmayı ikisi de hak etmediler. Özellikle Trabzonspor, böyle bir Galatasaray’ı yakalamışken neden kazanamadığını sorgulamalı.



