Güntekin Onay: Galatasaray nereye koşuyor?

Sarı kırmızılılar, Trabzon'a da kaybederse içinden çıkılması zor bir duruma girer. Galatasaray maçın başında Kasımpaşa’ya üst üste 2 gol pozisyonu verdi ve bu yüzden ilk yarının tamamında tedirgin bir futbol oynadı. 3 gün önceki Hatay maçında kalesin de 4 gol görmesi de tabii bunda etkendi. Defans hattı “Çıksak mı, çıkmasak mı?” ikileminde kalırken, sarı kırmızılı ekip oyunu rakip yarı sahaya yıkıp atak devamlılığı ile oynayamadı.

Galatasaray’ın bu kötü görüntüsüyle attığı gol de Kasımpaşa’nın kornerinin dönüşündeki kontra atakla geldi. İlk 45 dakikada sahada ne yaptığını bilen taraf olan lacivert beyazlılar, ilk yarının son dakikasında Donk ile beraberlik sayısına ulaştı.

MORUTAN ANCAK U19'DA OYNAR

İkinci yarıya moralli başlayan Kasımpaşa öne geçtikten sonra, Galatasaray bu gole uzun süre reaksiyon gösteremedi. Torrent’in beklenen önde baskılı, rakip yarı sahadaki oyununu göremedik. Dün orta alanın merkezinde oynayan Van Aanholt pozisyonunu fazla yadırgamadı ve sarı kırmızıların iyilerinden biriydi. Ancak büyük umutlarla transfer edilen Morutan ve Cicaldau bir kez daha görüldü ki Galatasaray seviyesinde futbolcular kesinlikle değil. Özellikle Morutan bu fizik kalitesiyle ancak U19’da oynar.

Sezon başından beri yazıyorum-söylüyorum; “Bu kadro kalitesi şampiyonluğa oynamaz” diye. Fatih Terim, derin tecrübesiyle en azından daha dengeli bir futbol oynatmaya çalışıyordu.

DEPRESYON TEHLİKESİ

Galatasaray’da kötü gidişat tüm hızıyla devam ediyor ve fikstürde bundan sonraki maçlar daha da zor. Hafta sonu Trabzonspor karşılaşması var. Sarı kırmızılılar, lidere de kaybettiği takdirde içinden çıkması çok zor bir depresyonla yüzleşmek durumunda kalır. Domenec Torrent ve ekibi de takımı bu bunalımdan çıkartacak deneyime sahip değil.