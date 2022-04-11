Güntekin Onay: Fenerbahçe zorlanmadan...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray 'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe , sahasında 4 maçlık Galatasaray derbisi galibiyeti hasretine son vermiş oldu.

Güntekin Onay'ın yazısı şöyle;

İsmail Kartal, sarı lacivertli takımı nereden aldı, nereye getirdi...

F.Bahçe, kendi kalitesinin ve temposunun altında kalmasına rağmen derbide zorlanmadan kazandı. 50 bine yakın taraftarının desteğiyle başlama düdüğünden itibaren kazanma kararlılığını sahaya yansıtan sarı lacivertli takım, tartışılmayacak ve haklı bir galibiyet elde etti.

Galatasaray’ın berkan-Taylan ve Cicaldau’dan oluşan orta sahası yaratıcılık ve pas kalitesinden o kadar uzak ki, bırakın pozisyon üretmeyi, takımı rakip yarı sahaya taşımakta bile zorlandılar. Özellikle Taylan, baskı altında top kullanamadı ve buluştuğu tüm topları yana veya geriye oynadı. Cicaldau ise son derece vasat bir oyuncu. Dün de kayıpları oynadı.

FENERBAHÇE SAĞ KANADI ÇOK ETKiLi KULLANDI

F.Bahçe, Osayi Samuel- Mert hakan ve İrfan Can ile kendi sağ kanadını çok etkili kullanırken golü de o bölgeden buldu. Sarı lacivertli, orta sahasıyla fark yaratırken sezonun flaş ismi Zajc 8’inci golüne imza attı. Galatasaray’da ise merkezde oynayan Taylan-berkan ikilisinin ise 32 hafta sonunda henüz golü yok. Bu tablo sarı kırmızılılar için sezon özeti gibi.

Derbinin ilk yarısında Gomis sadece 3 kez topla buluşurken, Kerem de dağınık ve kollektif oyundan uzaktı. İşin ilginç tarafı, Galatasaray açısından işler hiç yolunda gitmediği halde Domenec Torrent ilk oyuncu değişikliğini skor 2-0 iken 75’inci dakikada yaptı. Galatasaray’da babel dışında Fenerbahçe’yi zorlayan bir oyuncu yoktu. Ancak Katalan teknik adam nedense Hollandalıyı oyundan çıkarttı. Torrent’in takımında hiç bir ilerleme yok ayrıca oyuncu değişikliklerinde de çok geç kalıyor.

41 PUANA ULAŞMASI BiLE ÖNEMLi BiR BAŞARI

Diğer tarafta İsmail Kartal ile yakaladığı inanılmaz çıkışı sürdüren Fenerbahçe, Kasım 2016’dan bu yana yenemediği ezeli rakibini de mağlup ederken Ali Koç, başkanlık döneminde evindeki ilk Galatasaray zaferini de İsmail Hoca yönetiminde elde etti. Dün Fenerbahçe, önceki maçlardaki temposunun altında kalmasına rağmen Galatasaray’a fazla şans vermeden net bir derbi galibiyetine ulaştı.

İsmail Kartal, bu takımı nereden aldı, nereye getirdi. Bu kesinlikle gözardı edilmemeli. Başardıkları, yakaladığı müthiş çıkış ve oynattığı futbol alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Son cümle de tekrar Galatasaray için... Sarı-kırmızılılar bu orta saha kalitesi ile 41 puana ulaşması bile başarı.