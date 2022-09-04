Güntekin Onay Fenerbahçe - Kayserispor maçını kaleme aldı!

Spor Toto Süper Lig 'de Fenerbahçe ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği mücadeleyi Sarı-Lacivertli takım Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 kazanmayı bildi. Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.

Güntekin Onay'ın Hürriyet'teki yazısı

Fenerbahçe 72’ye kadar kalesinde tehlike yaşamadı.

Bu satırları yazmaya başladığımda 70’inci dakika geride kalmıştı. Maç 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle devam ediyordu ve Kayserispor’un bırakın şutu; rakip ceza sahasında 1 kez bile topla buluşmuşluğu yoktu.









Geçen haftaki Konyaspor yenilgisi ve hayal kırıklığı yaratan futbolun ardından Jorge Jesus, forvet hattındaki 3 oyuncunun tamamını değiştirdi. Rotasyon geleneğini de devam ettirdi. Bir kez daha 3’lü savunma kurgusuyla oynayan Fenerbahçe, 72’deki pozisyona kadar kalesinde tehlike yaşamadı.

PEDRO’NUN GOLÜ HARiKAYDI

Sarı lacivertli ekipte ilk kez 11’de sahaya çıkan Joao Pedro, fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmamasına rağmen klas hareketleri ve oyun zekasıyla beğeni topladı.

Özellikle attığı golde ofsayttan kaçması, savunma arkasına doğru zamandaki koşusu, topu kontrolü ve vuruş kalitesiyle harika işlere imza attı.

Orta alanda ilk kez 11’de oynayan Miguel Crespo ve Willian Arao birlikte iyi işlere imza attılar. Özellikle Miguel Crespo basmadık yer bırakmadı ve müthiş bir enerji ortaya koydu.

JOSHUA KiNG’i DE ÇOK BEĞENDiM

İkinci golü atan Joshua King’i de çok beğendim. Fenerbahçe’nin forvet hattında taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Ancak bunun için bir kadro istikrarı ve devamlılık şart.

Eldeki kadro gerçekten de çok geniş ama birlikte oynama alışkanlığı yakalamak daha önemli.

3 puan Fenerbahçe için değerli ancak şimdi sırada Dinamo Kiev için rövanş vakti.

Kayserispor ve Çağdaş Atan ise unutmaları ve ders almaları gereken bir akşam geçirdi.