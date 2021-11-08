Güntekin Onay: Fenerbahçe eriyor

Fenerbahçe Süper Lig 'in 12. haftasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.

Değişmesi gereken çok şey var ama görünen o ki Pereira bunu yapamayacak. Fenerbahçe’de, kadro tercihinden tamamen bağımsız olarak net bir hücum planı var mı? Yok... Varsa da kesinlikle sahaya yansımıyor. Rakip ceza alanı civarına gidince yapılan şuursuz ortalar veya orta alanda topu kazanıp geçiş hücumlarıyla gol bulmayı ümit eden bir Fenerbahçe...

DEMEK Ki iLK 11’LERiN YANLIŞ

“Sayın Vitor Pereira, madem hiçbir planın yok, bireysel becerilere bağlı doğaçlama bir futbol oynat. Mesut Özil, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle daha yaratıcı bir futbola dön.

‘Takım savunması aksar, bu ismlerle gol yerim’ diye düşünüyorsan zaten bir şekilde kaleni gole kapatamıyorsun. En azından gol sorununu çöz. Evet, dün kaçan penaltı ve direkten dönen toplar var ama iç sahada Kayserispor karşısında o kadar da üretmek son derece normal. Konya’da 40’ıncı dakikada 3 oyuncu değiştiriyorsun, dün 45’te 3 oyuncu değiştiriyorsun, demek ki başlangıç planların ve 11’lerinde yanlışlık var. “

ASLA SEViNMESiNLER

Kayserispor Teknik direktörü Hikmet Karaman’ı da kutlamak lazım. Fenerbahçe’yi çok iyi analiz etmiş ve her şey planladığı gibi gitti. Ancak maç 2-0 iken Kemen’in kaçırdığı net fırsat dönüm noktası oldu.

85’te Miha Zajc’ın golünden sonra da skoru korumak için içgüdüsel olarak iyice kapanan Kayserispor, VAR uyarısıyla gelen penaltıyla avuçlarının içindeki 3 puanı kaybetti.

Üst üste gelen 3 yenilginin ardından iç sahada alınan bu mucizevi 1 puan Fenerbahçe için sevindirici mi? Asla değil.

Değişmesi ve düzeltilmesi gereken çok şey var sarı lacivertlilerde ve görünen o ki Pereira bunu yapamayacak.