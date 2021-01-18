Güntekin Onay: Derbi kralı Sergen Yalçın

Süper Lig'in 19. haftası zorlu Beşiktaş - Galatasaray maçıyla geçildi. Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta konuk ettikleri Cim Bom'u Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, bu galibiyetle 2020-2021 sezonunda bu zamana kadar oynadıkları maçlarda derbilerin hepsini kazanarak dikkatleri üstünde topladı.

Kritik maçın ardından yazarlar, karşılaşmaya dair değerlendirmelerini gazete sayfalarına taşıdılar. Bu isimlerden biri de Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay.

Güntekin Onay, Sergen Yalçın'ın derbi istatistiklerine dikkat çekerek köşesine şu değerlendirmeyi taşıdı:

Beşiktaş, derbide kendi futbol anlayışıyla sahadaydı. Sezon başından bu yana üzerine koyarak kendisini liderliğe taşıyan futbol anlayışından ödün vermeden, o kendi oyun insiyatifini rakibine kabul ettirerek kazanmayı başardı. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan siyah beyazlılar, sabırlı ve disiplinli bir futbol ile Galatasaray’a hemen hemen hiç şans tanımadı. 58’inci dakikada Diagne’nin atılmasına kadar olan bölümde de top yüzde 61’e 39 Beşiktaş’ın kontrolünde idi. Israrla kendi yarı sahasında, topun arkasında bekleyen Galatasaray karşısında Marcao’nun hatasıyla gelen net pozisyonu Larin değerlendiremedi. Aboubakar’ın Galatasaraylı stoperlerin arasında etkisiz kalması Beşiktaş’ın hücumda daha üretken olmasını engelledi.

TERiM’iN ETEBO SÜRPRiZi

Galatasaray ise puan olarak geride olmasına rağmen 90 dakikanın tamamında son derece pasif ve sadece savunmayı düşünen bir anlayışla sahadaydı. Fatih Terim, bu sezon sadece 3 maçta ilk 11’de şans verdiği Etebo sürpriziyle başladı. Burada amaç Beşiktaş’ın en güçlü bölgesi olan orta sahasına karşı tedbir almaktı. Ancak Etebo beklenen etkiyi yaratmadı. Orta alanın merkezinde Josef de Souza-Atiba 2’lisi rakiplerine net bir şekilde üstünlük kurdu. Savunmanın merkezinde Vida ve Montero hatasız oynadılar. Kanat bekleri Rosier ve Rıdvan da yüksek tempo-enerjiyle etkili oldular. Diagne’nin atılmasından sonra hemen hemen hiç hücuma çıkamayan Galatasaray karşısında sabırlı oynayan siyah beyazlılar sahanın en iyi oyuncusu Josef’in klas golüyle üstünlük sayısını yakaladı.

HAK EDEN TARAF KAZANDI

Derbi zaferi ve liderlik siyah beyazlılar açısından önemli ancak belki de daha önemlisi son oynadığı 8 resmî maçın 7’sinde kalesini gole kapatmış olması. Bu skorun ardından Beşiktaş yoğun ocak fikstüründe son derece değerli bir 3 puanı cebine koyarken Galatasaray da ezeli rakibine karşı son yıllardaki kötü serisine son veremedi. Luyindama’nın gole sebebiyet veren hataları, Diagne’nin kırmızı kart görerek önümüzdeki maçlar için takımı santrforsuz bırakması da sarı kırmızılı ekip açısından düşündürücü. Hak eden ve güvenli oynayan kazandı. Sergen Yalçın, 19 yaşındaki Ersin ve Rıdvan ile; 21 yaşındaki Montero ile büyük iş görüyor ve alkışı hak ediyor.