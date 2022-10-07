UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Trabzonspor deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında bordo mavililer, Maxi Gomez'in kırmızı görmesiyle adeta şok yaşadı.

Kırmızı karttan sonra dağılan bordo mavililer, 14. dakikada Wissam Ben Yedder'in golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarının bitmesine kısa bir süre kala Ben Yedder bu kez penaltıdan topu filelere gönderdi ve Trabzonspor devreyi 2-0 yenik tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da ev sahibi Monaco etkili başladı ve 55. dakikada farkı 3'e çıkardılar. 72. dakikada Bakasetas durumu 3-1'e getirse de mücadelenin 90 dakikası 3-1'lik skorla tamamlandı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI:

Henüz 11’inci dakikada gelen bir kırmızı kartla Monaco gibi güçlü bir ekip karşısında 1 kişi eksiliyorsun ve 3 dakika sonra da 1-0 geriye düşüyorsun. En azından iyi savunma yapıp skoru tutma şansın da ortadan kalkıyor. Yetmiyor, ilk yarının son dakikasında saçma bir penaltıyla fark 2’ye çıkıyor. Bu koşullarda devrenin sonunda puan için Trabzonspor’un umutları da tamamen tükendi.

AVCI'NIN STRATEJİSİ VE OYUN ANLAYIŞI YANLIŞ

2’nci yarının başında skor 3-0 olunca da resmen havluyu attık. Bakasetas’ın oyuna girmesinden sonraki etkisi ve attığı golü gördükten sonra “Acaba Abdullah Avcı, Bardhi yerine Bakasetas; Eren Elmalı’nın yerine savunmanın solunda Denswil ile başlayamaz mıydı?” diye düşündüm. Larsen-Bartra-Vitor Hugo savunma kurgusu Monaco deplasmanında çok daha sağlam olmaz mıydı?

Bu tip maçlarda iyi savunma yapıp geçişlerle hızlı çıkıp gol aramanız şart. Tamam, Trabzonspor erken 10 kişi kaldı ama şu bir gerçek ki Abdullah Avcı’nın bu oyun anlayışı Avrupa’da işlemiyor. Ferençvaroş ve Kızılyıldız 10 kişiyle Trabzonspor’a karşı gol atmayı başardılar. Abdullah Hoca’nın Avrupada özellikle de deplasman maçlarında Başakşehir’deki ilk yıllarındaki oyun anlayışla takımını sahaya sürmesi şart. Dün Kızılyıldız’ın Ferençvaroş’u yenmesiyle grupta kartlar yeniden dağıtıldı ve kaybedilmiş bir şey yok. Son olarak yeni transferlerden Bardhi ve Eren hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.