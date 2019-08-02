Bir sol bek, bir sol stoper arayışları devam ediyor. Douglas, benim beğendiğim ve izlerken de keyif aldığım bir oyuncu. Ofansif olarak gerçekten çok güçlü. Son derece yetenekli bir oyuncu. Sivasspor'da çok keyifle izledik ve ligin en fazla asist yapan sağ beki oldu. 3 gol, 7 asistlik performans, bek oyuncusu için müthiş bir çizgi. Savunmada zafiyetleri olabiliyor. Abdullah Avcı ile bu sorunu çözmesi gerekecek. Önemli kulüplerde oynadı. Tyler Boyd, Ankaragücü'nde bir devre oynadı ve Ankaragücü'nün ligdeki mücadelesinde, ayağa kalkmasında başrollerden biri oldu. Hızlı ve gol vuruşu konusunda yetenekli, gelişmekte olan bir oyuncu. Aç bir oyuncu ve gelişmek istiyor. Aç oyuncu bence önemli"

OYUN PLANINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

"Martins Indi'nin ismi geçti. Abdullah Avcı, özellikle ayağı iyi, geriden oyunu kurabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu istiyor. Bu, oyun planında önemli bir yer tutuyor. Başakşehir'de Epureanu bir sakatlandı ve avuçlarının içindeki şampiyonluğu kaybettiler. Vida'nın ayağı birinci sınıf değil. Marcelo tipinde bir stoper istiyor."

HER ŞEYE NEGATİF BİR KİTLE VAR

"Beşiktaş'ın transferden önce saha dışında huzura ihtiyacı var. Orhan Ak mevuzusu, ondan önce Burak Yılmaz mevzusu vardı. Bazıları Abdullah Avcı'ya karşı çıktı. Formayı beğenmeyenler, beIN SPORTS'u beğenmeyenler, 'kombinelerimizi yenilemiyoruz' diyenler var. Her şeye negatif bir kitle var. Beşiktaş'ın biraz daha kenetlenen bir yapıyla huzur ve mutluluk içerisinde sezona güçlü girmesi önemli." ifadelerini kullandı. (Ortaçizgi.com)