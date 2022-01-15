Güntekin Onay Beşiktaş - Gaziantep maçını yazdı!









Oğuzhan ve Larin’in oyuna girmesi Beşiktaş ’ın hücum gücünü artırdı.

İlk 45 dakikası son derece düşük tempoda oynanan bir karşılaşma oldu. Topu yavaş dolaştıran Beşiktaş, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier’in aşırı top kayıplarıyla oyun kurmakta zorlandı. Genç Emirhan İlkhan da kalabalık savunmanın içinde kaybolunca siyah beyazlılar pozisyon üretemedi.

GHEZZAL ÇIKINCA ZORLANDI

Önder Karaveli ne zaman ki Oğuzhan Özyakup ve Larin’i, Emirhan ve Güven’in yerine sahaya sürdü, işte o andan sonra Beşiktaş’ın hücum gücü arttı.

Rachid Ghezzal’ın bireysel becerisiyle hazırladığı pozisyonu Michy Batshuayi bitirdi. Son bölümde Ghezzal’ın çıkmasıyla topu ileride tutmakta zorlanan siyah beyazlılar, rakibinin risk aldığı duraklama anlarında bulduğu geniş alanlarda cezayı kesip ikinci golü bulamadı.

HAKEMLER BU MAÇI UNUTMALI!

Yoğun maç takvimine girilen haftada Beşiktaş, düşük tempoda, fazla yorulmadan önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Siyah beyazlılarda Josef de Souza he zamanki oyun istikrarını sürdürürken, Welinton da girdiği tüm ikili mücadeleleri kazandı ve iyi bir maç çıkarttı.

Gaziantep FK ise eksik kadroyla geldiği İstanbul’da dün futbol adına ortaya olumlu hiçbir şey koyamadı. Sadece mücadele etmeye çalıştılar.

Hakem Arda Kardeşler ve VAR’daki Erkan Engin ise kendileri adına unutulması gereken bir gece yaşadılar.