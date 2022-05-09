Güntekin Onay Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kaleme aldı

İlk yarıda tam tabiriyle kıran kıran bir derbi izledik. Telaşlı başlayan Beşiktaş savunması karşısında Fenerbahçe , ilk 6 dakikada 1 pozisyon 1 de gol buldu. Beşiktaş yenik duruma düştükten 2 dakika sonra beraberlik şansını Batshuayi’nin kaçırdığı penaltıyla değerlendiremedi. Belçikalı santrfor aynı Trabzonspor maçında olduğu gibi penaltıyı direğe nişanladı.

EV SAHİBİNİN YÜREKLİ OYUNU FENERBAHÇE’Yİ SİNDİRDİ

Çok da derli toplu görünmeyen Beşiktaş, yürekli ve agresif bir oyunla Fenerbahçe’yi sindirdi. Sahanın her bölgesinde yoğun bir baskı uygulayan siyah beyazlılar, Fenerbahçe’nin pas yapmasına ve çıkmasına izin vermedi. Basit top kayıpları, sert oyun kaliteyi düşürürken yüksek mücadele gücü izleyenleri heyecanlandırdı. Orta alanın merkezinde Josef ile birlikte forma giyen genç Emirhan, top ayağında iken başarılıydı, sert orta saha mücadelesinde de kesinlikle sinmedi.

2’nci yarının başında Larin’in kaçırdığı net gol pozisyonu maçın kırılma anıydı. Emirhan’ın harika pasında Altay ile karşı karşıya kalan Kanadalı cılız bir vuruşla fırsatı değerlendiremedi.

DERBİNİN İKİNCİ YARISINDA OYUNUN TEMPOSU DÜŞTÜ

Pozisyon üretmekte ve rakip ceza alanında etkili olmakta zorlanan Fenerbahçe’de ise teknik direktör İsmail Kartal, maçta hiç etkili olamayan ve çok top kaybı yapan Serdar Dursun’u çok geç oyundan çıkardı. Diğer tarafta Beşiktaş’ta ise özellikle Ghezzal’ın çıkmasından sonra siyah beyazlılar topu rakip yarı alanda tutmakta zorlandı.

İlk yarısında çok fazla aksiyon olan maçın özellikle son yarım saatlik bölümünde tempo iyice düştü. İki teknik adamın da yaptığı değişiklikler beklentileri karşılamadı.

NOVAK KARŞILAŞMAYA NET OLARAK DAMGASINI VURDU

1 gol atıp, 2 penaltıya sebebiyet veren Novak maça damgasını vururken Beşiktaş’ta Josef, Emirhan, Wellinton, Umut ve Kenan maçın iyileriydi; Fenerbahçe’de ise Ferdi, Zajc ve Mert Hakan başarılıydı. Bu sonuçla Beşiktaş, derbide ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında Vodafone Park’taki yenilmezlik unvanını sürdürürken galibiyete daha yakın olan taraftı. Fenerbahçe’de ise İsmail Kartal böylesine zor bir deplasman derbisinden aldığı 1 puan için memnundur.