Güntekin Onay: Beşiktaş dağınık, telaşlı ve uyumsuzdu

Hürriyet Yazarı Güntekin Onay, Süper Lig 'in 34. haftasında oynanan ve Kasımpaşa'nın 3-0 galip geldiği Beşiktaş -Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Güntekin Onay'ın yazısı şöyle;

Valerien İsmael, bu maçtan gerekli dersleri çıkartmalı.

Beşiktaş, Valerien İsmael yönetimindeki en kötü maçını dün akşam Kasımpaşa’ya karşı oynadı. Siyah beyazlıların dünkü temel sorunu 3-4-3 sisteminde orta alanın merkezinde oynayan Josef ve Pjanic’e diğer futbolcuların gereken yardımı vermemesiydi. Rıdvan ve Rosier’in çizgide çok fazla kalmaları, kalabalık ve organize Kasımpaşa orta sahası karşısında sayısal olarak ciddi eksiklik yarattı. Dün bunun dışında bireysel olarak da biraz Ghezzal, biraz da ikinci yarıda oyuna giren Emirhan dışında herkes gereken performansdan uzaktı. İlk yarıda sol kanadı kullanan Rıdvan ve Güven, bu bölümde toplam 29 top kaybı yaptılar (Rıdvan 28’de 12, Güven 21’de 17 top kaybı).

ViDA’NIN EN KÖTÜ MAÇIYDI

Takımın en deneyimli isimlerinden Vida, son dönemlerin en olumsuz maçını oynadı. Ersin, kalesine gelen 5 isabetli topun 3’ünde gole engel olamadı. Tüm bunların üzerine dağınık ve uyumsuz görünen Beşiktaş, çabuk oyunla telaşlı oyunu da birbirine karıştırıp hücumda etkili olamadı.

Yapılan değişiklikler de gereken etkiyi yaratmadı. Umut, iyi başladı ancak 3’üncü golde yaptığı top kaybı golü getirdi. Kenan çok çalıştı ama üretemedi.

Valerien İsmael, bu maçtan gereken dersleri çıkartmalı. Beşiktaş’ın 8+3 kuralıyla da ciddi sorunu sahaya yansımaya devam ediyor. Ne yazık ki siyah beyazlıların hiçbir Türk oyuncusu sahada fark yaratacak seviyede değil.

KASIMPAŞA KEYiF VERiYOR

Kasımpaşa, akılcı bir taktikle oynadı. Ligin ikinci yarısında gerçekten iyi futbol oynayan lacivert beyazlılar, başta Hajradinovic, Muleka, Ben Ounnes ve Doğucan gibi çok kaliteli isimlere sahip. Ancak hepsinden önemlisi birlikte hareket eden bir ekip haline geldiler. Teknik direktör Sami Uğurlu ve ekibi dışında transferde nokta atışlar yapan sportif direktör Serkan Reçber’i de kutlamak gerekiyor. Kasımpaşa, izlemesi keyif veren bir takım ve dün Beşiktaş deplasmanında net ve haklı bir galibiyet elde ettiler.