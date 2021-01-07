Güntekin Onay Beşiktaş - Ç.Rize maçını yazdı! 'Bu kartal uçuyor'

Beşiktaş Süper Lig'de 17. hafta maçında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Larin attığı dört golle maça damga vururken Siyah-Beyazlı takım liderliğini sürdürdü. Spiker Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor galibiyetini kaleme aldı.

Güntekin Onay'ın Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı yazısı...

Rizespor karşısında ki Beşiktaş’ta kötü oynayan futbolcu yoktu.

İçinde bulunduğumuz şu pandemi sürecinde yoğun maç takvimindeki en önemli şey: tanımlanabilir, tarif edilebilir güçlü ve istikrarlı bir oyun ve sürdürülebilir bir sistem. Beşiktaş bunu fazlasıyla yakaladı.

Bireyler değişse de makine gibi işleyen sistem var. Kazanma arzusu yüksek, saha içinde iyi yardımlaşan, organize bir oyuncu grubu var.

Üst üste gelen galibiyetlerle artan özgüven ile birlikte yukarı doğru çıkan bir grafik de söz konusu.

ABOUBAKAR 5 YILDIZ

Aboubakar ve Josef pozisyonları itibarı ile ligde fark yaratıyorlar. rosier ligimizin en güçlü ve tempolu sağ beki. Aboubakar belki dün 4-5 net golü kaçırdı bir santrfor olarak gol atmadığı maçta 5 yıldızlık performans ortaya koydu. Topu çok iyi sakladı, pasları ile takımını rakip kaleye taşıdı ayrıca rakip stoperleri resmen dağıttı. Böylece ikinci santrfor olarak konuşlanan Cyle Larin alanlar bulup pozisyonlara girdi.

Kanadalı santrforun gol sezgisi iyi. Dün akşam rakibin hatalarından faydalanmayı bildi ve 4 gole imza attı. Larin kendini de geliştirmeye devam ediyor fakat pas kalitesini bir seviye yukarı çıkartırsa farklı seviyeye ulaşır.

NECiP SAHANIN HER YERiNDE

Dün oyunda kaldığı sürece Oğuzhan Özyakup da kaliteli işlere imza attı, 1 gol, 1 asisti ile oynadı. Çok çalıştı, hücumu organize etti.

Beşiktaş’ta kötü oynayan futbolcu yoktu. Necip basmadık yer bırakmadı. Rıdvan, Hasic gibi gençler de gelişimini devam ettirdi. Sergen Yalçın’ın takımı dün farklı kazanırken liderlik koltuğunu yeniden devraldı, çıkışını sürdürdü. Ayrıca oynadığı son 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.



