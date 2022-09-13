Güntekin Onay Beşiktaş - Başakşehir maçını yazdı

Süper Lig 'de 6. hafta maçında Beşiktaş , Başakşehir'i konuk etti. Heyecan dolu mücadeleyi Başakşehir kazanarak Beşiktaş'a ilk mağlubiyetini tattırdı. Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir ise na mağlup yoluna devam ediyor.

Güntekin Onay'ın yazısı...





Her şeyden önce Başakşehir’in neden uzun süredir maç kaybetmediği ve neden bu sezon gol yemediği sorusunun cevabı dün ortaya çıktı. Takım savunmasını gerçekten de iyi yapıyorlar ve tüm oyuncular bu konuda sorumluluklarının farkında. Buna rağmen Beşiktaş, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda özellikle N’Koudou ile net pozisyonlar buldu. Siyah beyazlı ekip rakip kaleye çektiği 21 şuttan sadece 2 isabet bulurken bu rakam Başakşehir ise 90 dakika boyunca bulduğu tek isabetli şutta gol atmayı başardı.

WEGHORST iLK KEZ BU KADAR TUTUKTU

İlk yarı iki takım da dengeli ve emniyetli bir futbolu tercih etti. Başakşehir, maç boyunca riskten uzak bekleri dahi hiç hücuma çıkartmayan bir defansif kurgu ile oynadı. Beşiktaş ise özellikle Masuaku-N’Koudou kanadından rakibini zorlamayı tercih etti. Weghorst geldiğinden beri ilk kez bu kadar tutuktu ama 1.97’lik Hollandalı futbolcunun 1.83’lük iki stopere yüksek toplarda üstünlük kurma fikri Valerien İsmael’in planlarında yoktu.

REDMOND VE TAYFUR iVME KAZANDIRDI

Redmond ve Tayfur oyuna girdikten sonra ciddi bir ivme kazandırdılar. Ancak sahaya çıkan 11’de 19 yaşındaki Berkay ve stoper pozisyonunda Necip tercihi hatalıydı. Kaptanın gol öncesinde yaptığı hata Beşiktaş’a pahalıya mal oldu.

Beşiktaş çok pozisyon veren bir takım değil. Geride kalan 6 maçta kalesine sadece 13 isabetli şut gelmiş ve bunların 8’tanesi golle sonuçlanmış.

Maç başına kalesine ortalama sadece 2 isabetli şut gelen bir takım için yenilen gol sayısı çok yüksek. Bu istatistik kaleci performansının yetersizliğini ve bireysel hataların fazla olduğunu ortaya koyuyor. Beşiktaş, Redmond’ın takıma monte olması, Josef’in dönüşü ile güç kazanacaktır. Dün kaybedilen maç bireysel bir hata ve kaçan net fırsatlar üzerinden okunmalı.