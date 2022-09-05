Güntekin Onay Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini kaleme aldı

Ankaragücü ile Beşiktaş Süper Lig 'in 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sonunda büyük olayların yaşandığı karşılaşmayı Beşiktaş deplasmanda 3-2 kazanmayı bildi. Hürriyet yazarı Güntekin Onay Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasını kaleme aldı.

Beşiktaş yine ikinci yarıda iyi oynayamadı.

Beşiktaş ilk 25 dakikada istediği başlangıcı yapamadı ve Ankaragücü’nün ilk hücumunda, ilk isabetli şutunda kalesinde golü gördü. Bu gole çabuk reaksiyon veren ve rakip ceza alanında yoğun bir baskı oluşturan Beşiktaş, özellikle sol kanattan Masuaku ve N’Koudou’nun getirdiği toplarla etkili oldu.

2 GOLDE DE WEGHORST

Ligin ilk 4 haftasında gol katkısı dışında olağanüstü faydalı işler yapan Weghorst fazla topla buluşmamasına rağmen hem Muleka’nın attığı ilk golde hem de Dele Alli’nin 2’nci golde de pozisyonların hazırlayıcısıydı.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Başkent ekibi skoru 2-2’ye Giorgi Beridze ile getirirken 2’nci isabetli şutundan da gol çıkardı.

KALE VE SAVUNMA PROBLEMLi

Beşiktaş’ın ciddi bir stoper ve kaleci sorunu var. Siyah beyazlıların kalesine gelen toplam 12 isabetli şutun 7 tanesi golle sonuçlanmış. Bu da %58’lik bir orana tekabül eder ki bu alanda açık ara ligin en kötüsü.

Dün yine pas yapmakta ve topa sahip olmakta zorlanan Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda olumsuz görüntüler ortaya koydu. Beşiktaş, öne geçtikten sonra topa daha fazla sahip olup oyunun temposunu ayarlayabilmeli. Bunu yapacak oyuncu kalitesi var.

YAŞANAN OLAYLAR ÇOK ÜZÜCÜ

Ankaragücü ilk haftaki Konya maçından beri bu sezonki en iyi futbolunu ve mücadelesini dün Beşiktaş karşısında gösterdi. Ancak maç esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ligin henüz 5’inci haftası oynanırken son derece yakışıksız.