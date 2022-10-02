Güntekin Onay Adana Demir - Galatasaray maçını kaleme aldı

Süper Lig 'de 8. hafta maçında Adana Demirspor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay Adana Demirspor - Galatasaray maçını kaleme aldı.

GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI

En sonda yazmayı düşündüğümü en başa alarak başlayayım. Galatasaray’ı ve Okan Buruk’u 3 Türk oynatma kuralı fazlasıyla zorluyor. Takım son 20 metreye kadar hiç de kötü değil. Ancak öndeki 3’lü Kerem-Gomis ve Yunus’un performansları yetersiz. Öyle ki Gomis ilk yarıda rakip ceza sahasında hiç topla buluşamamış. 4 kez pas almış bunların 3 tanesi kendi yarı sahasında. Bu rakamlar ciddi bir soruna işaret ediyor.





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ÖNDE BiR MATA ŞART

2’nci yarıda Adana Demirspor duraklamalarla birlikte son 35 dakikayı bir kişi eksik oynadı. Galatasaray, Juan Mata’nın girmesiyle pas kalitesini arttırıp baskı kursa da golcü konusunda final bölgesindeki problemi yaşamaya devam etti. Midstjö-Torreira ikilisi gerçekten iyi ancak önlerinde bir Mata şart. Bu durumda kontenjandan dolayı Icardi veya Mertens’e yer kalmıyor.

BERABERLiK KÖTÜ DEĞiL

Galatasaray açısından Adana Demirspor uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen alınan beraberlik kötü değil. Adana Demirspor çok güçlü ve tehlikeli bir ekip. Ayrıca Galatasaray, Antalyaspor ve Trabzon deplasmanlarını da geride bıraktı ve Konyaspor gibi güçlü bir başka takımı yendi. Okan Hoca şu ana kadar iyi iş çıkarıyor. İhtiyacı olan Kerem ve Yunus’un form tutmaları.





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DEMiRSPOR RENK VERiYOR

Adana Demirspor’un ise net bir planı vardı. Fırsatlar da yakaladı. Montella’nın oyuncuları, 10 kişi kaldıktan sonra iyi mücadele ve direnç gösterdiler. Seyircisi olmayan takımların maalesef giderek arttığı ligimizde Demirspor, taraftarıyla bu lige renk ve değer katıyor.