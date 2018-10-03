Güneydoğulu kızların hayatı hokeyle değişti

Gaziantep’te 6 yıl önce kurulan Dorukspor Kız Hokey Takımı’nın yaşları 12 ile 17 arasında değişen sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor.

Çoğu Şırnak, Batman ve Mardin gibi illerden göç eden ailelerin kız çocukları olan sporcular, hokey sayesinde hayata umutla bakıyor.

Maddi zorluklara, ön yargılara inat hokeye sımsıkı tutunan kızlar, bugüne kadar elde ettikleri 20 Türkiye şampiyonluğunu Avrupa başarısıyla taçlandırmak istiyor.

Sporculardan 17 yaşındaki Zeliha Kendir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır hokey oynadığını belirterek, ilk katıldığı turnuvada gol kraliçesi olduğunu söyledi.

Okulda yapılan bir duyuru sayesinde hokeyle tanıştığını anlatan Kendir, daha önceleri bu sporla ilgili hiçbir şey bilmediğini aktardı.

Hokeyi oynadıkça bu spora bağlanmaya başladığına dikkati çeken Zeliha Kendir, "6 ay oynadıktan sonra turnuvaya gittik, birinci olduk. İlk turnuvamda gol kraliçesi oldum. Sonrasında takım olarak kendimize güvenimiz arttı. İki sene sonra da milli sporcu oldum. Şu an Süper Lig’deyiz ve ligi üçüncü olarak bitirdik. Yeni sezonda birinci ya da ikinci olup Avrupa’da mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk başlarda ailesinin kendisine izin vermediğine aktaran Kendir, şunları kaydetti:

"Kız çocuğu olduğum için önce izin vermediler. Hocam konuştuktan sonra razı oldular. Eskiden bir şehre gitmek için zor izin alırdım. Şimdi babam ’İstediğin yere gidebilirsin, sana güveniyoruz’ diyor. Artık babam hokeyi benden çok anlatıyor. Başarılarımdan bahsediyor. Kızlar kesinlikle spor yapmalı. Bu sayede benim hayatım çok değişti. İl dışına çıkamayan arkadaşlarım varken ben yurt dışına gidiyorum. Başka illerden, ülkelerden yeni insanlar tanıdım. Geziyorum, öz güvenim gelişiyor. Burs imkanı olduğu için aileye yük olmuyorsun. Ayrıca milli takım formasını taşıdığım için çok gururluyum."

- Gülcan Paksoy: "Hokey sayesinde çok kapı açıldı"

Gülcan Paksoy ise hokey oynayan ağabeyi sayesinde bu spora başladığını ve 5 yıldır oynadığını anlattı.

Ağabeyi ile beraber antrenmanlara gittiğini belirten 14 yaşındaki Paksoy, "O hokeye başlayınca ben de meraklandım. Ailem önce gitmeme izin vermedi, maçlara bile izin vermiyorlardı ama ben bırakmak istemedim. Sporla ilgilenmeyi çok seviyordum." diye konuştu.

Gülcan Paksoy, hokeye başladıktan sonra azmi sayesinde milli takıma kadar yükseldiğini ifade ederek, "Başardıkça ailem, hocalarım benimle gurur duydu, arkadaşlarım hep yanımda oldu. Hokeyi tavsiye ettiğim arkadaşlarım var ama aileleri izin vermedi. Hokey sayesinde çok kapı açıldı. Milli sporcu oldum. Hokeye başlamadan önce sadece Şırnak’a gitmiştim. Şimdi Türkiye’nin yarısını gezdim, birkaç ülkeye gittim. Üniversite engeli ortadan kalktı. Bundan sonraki hedefim beden eğitimi bölümü ve daha çok milli takıma gitmek. Avrupa’da Türkiye’yi temsil ettiğim için gururluyum." şeklinde görüş belirtti.

- Gökhan Gül: "Tek amaçları milli takımı yurt dışında temsil etmek"

Antrenör Gökhan Gül de takımın 6 yıl önce Gazikent Mahallesi’nde spor kültürünün eksikliğini fark etmeleri üzerine kurulduğunu anlattı.

Takımdaki sporcuların büyük çoğunluğunun Doğu kökenli ailelerin çocukları olduğunu dile getiren Gül, amaçlarının şampiyonluktan çok insan kazanmak olduğuna dikkati çekti.

İnsana yatırım yapıldıkça başarının kendiliğinden geldiğini ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Şampiyonlukları, milli takımı amaç değil araç olarak görüyoruz. Özellikle kızları erken yaşta çocuk evliliklerinden, erkekleri de zararlı alışkanlıklardan korumanın planını yapıyoruz. Şırnak, Batman, Mardin’den sporcularım var. Tek amaçları milli takımı yurt dışında temsil etmek, ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak, İstiklal Marşı’nı okutmak. Biz bunu başarmak istiyoruz. Günlük işler yerine kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Zaten biz bunu başardığımız zaman başarılar geliyor. Çeşitli yaş kategorilerinde 20 sporcumuzun 8’i milli takımda. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da arttırmak istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 20 Türkiye şampiyonluğumuz var."

Gül, kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalıştıklarını, yeri geldiğinde müsabakalarda ceplerinden para harcadıklarını vurgulayarak, başarılarının devamı için desteğe ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

- Heybet Paksoy: "Kızlarınızı spora, okula yönlendirin"

Gülcan’ın annesi Heybet Paksoy da maddi durumları olmadığı için kızına ilk başlarda izin vermediklerini aktararak, "Sonra madalyalar kazanmaya, milli takıma gitmeye başladı. Biz bununla gurur duyduk. Önceden sadece Şırnak’a gidiyordu. Hokey sayesinde başka illere, ülkelere gitmeye başladı. Onunla gurur duyuyorum. Kız çocuklarının mutlu olması, sporla uğraşması kadar keyifli bir durum yok. Kız ve erkek farkı yok. Kızları spora ve okula yönlendirin, karşı çıkmayın. Başka şehirlere gitmesine engel olmayın." şeklinde konuştu.

Zeliha’nın babası Hanifi Kendir ise hokeyi bilmedikleri için ilk başta kızına izin vermediklerini ancak şu an onunla gurur duyduğunu belirtti.

Kızları spora yönlendirme çağrısından bulunan Kendir, "Eskiden kız çocuğunu güvenip dışarı göndermezdik. İnsan gittikçe güveniyor. Çevreden önceleri tepki alıyorduk, şimdi kızımla herkes gurur duyuyor. Nereye gidersem başarısını anlatıyorum. Milli takıma seçildi. Ay-yıldızlı bayrağı taşıması büyük gurur." ifadelerini kullandı.

AA