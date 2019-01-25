Güney Kore'yi deviren Katar yarı finalde

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

25 Ocak 2019, Cuma 19:18
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Güney Kore'yi deviren Katar yarı finalde

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore’yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Zayed Sports City Stadı’nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.

Katar’ın üst turdaki rakibi, bugün ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

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