Her Dünya Kupası bazı futbolcuların yıldızını parlatır. Buna örnek olarak 2002 Dünya kupası'nda Türkiye forması giyen İlhan Mansız gösterilebilir. Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda da şu ana kadar yıldızı parlayan oyunculardan biri Güney Koreli Cho Gue-Sung oldu.

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2002'DE İLHAN MANSIZ ÇILGINLIĞI

Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye'nin forveti İlhan Mansız, fiziğiyle öne çıkmış ve ilgi odağı haline gelmişti. Japonya ve Güney Kore'de ilginin çılgınlık derecesine varması Mansız'ın bu ülkelerde reklam filmlerinde oynamıştı. Mansız, Beşiktaş 'tan Japonya'nın Vissel Kobe takımına 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer yapmıştı.

GANA MAÇINDA YILDIZI PARLADI: CHO GUE-SUNG

İlhan Mansız'ın 2002'de başına gelenlerin benzerini 2022'de 24 yaşındaki forvet Cho Gue-Sung yaşıyor. Futbolcunun yıldızı Güney Kore'nin 3-2 kaybettiği Gana maçında parladı. Futbolcvu, takımı 2-0 yenik durumdayken ardı ardına attığı 2 golle Kore'ye beraberliği getirdi. Ancak Kore maçtan 3-2 yenik ayrıldı.

CHO GUE-SUNG, KORE VE ASYA TARİHİNE GEÇTİ

Gana'ya 58 ve 61. dakikada iki kafa golü atan 1,89 metre boyundaki forvet, Güney Kore formasıyla dünya kupası'na bir maçta iki gol atan ilk isim oldu. Ayrıca turnuvada bir karşılaşmada iki kafa golü kaydeden ilk Asyalı futbolcu ünvanını da elde etti.

FENERBAHÇE VE DÜNYA DEVLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Güney Koreli Kim Min Jae'yi kadrosunda bulunduran ve yaz transfer döneminde futbolcuyu Napoli'ye satan Fenerbahçe , Cho Gue-Sung'un Dünya Kupası performansından etkilendi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve Celtics Koreli futbolcuyu izlemeye aldı.

CHO GUE-SUNG'UN TAKİPÇİ SAYISI PATLADI

Dünya Kupası öncesi Cho Gue-Sung'un Instagram takipçi sayısı 20 bindi. Gana maçında attığı gollerden sonra Güney Koreli futbolcunun takipçi sayısı patladı ve 2 milyonu aştı.

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CHO GUE-SUNG, TELEFONUNU KAPATTI

En son gönderisini temmuz ayında paylaşan Cho Gue-Sung, takipçilerinden binlerce mesaj aldı. Güney Kore medyası, Dünya Kupası sırasında konstarasyonun bozulmasını istemeyen futbolcunun telefonunu kapattığını yazdı. Haberlere göre telefonu devamlı çalan ve mesajlar alan 24 yaşındaki futbolcu, bu yüzden uyuyamıyordu.

CHO GUE-SUNG, BREZİLYA'YA KARŞI KORE'NİN KOZU

Son dakikada Portekiz'e attığı golle Portekiz'i 2-1 devirererek Uruguay ve Gana'yı saf dışı bırakan Güney Kore son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Cho Gue-Sung, sambacılar karşısında takımının en önemli silahlarından biri olacak.





CHO GUE-SUNG KİMDİR?

1998 doğumlu Cho Gue-Sung, futbola defansif orta saha olarak başladı. 2017'de forvet pozisyonuna geçti. Jeonbuk Hyundai forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, Kore Ligi'nde çıktığı 35 maçta 21 gol attı ve 5 asist yaptı.