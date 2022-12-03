Güney Koreli Cho Gue-sung için sürpriz iddia!

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

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Grubun son maçında Portekiz'i 2-1 mağlup eden Güney Kore'de ise gündem elde edilen başarının yanı sıra 24 yaşındaki futbolcu Cho Gue-Sung'un tüm dünyadan gördüğü büyük ilgi.





GANA MAÇINDA YILDIZI PARLADI

2022 Dünya Kupası'nda H Grubu 2. maçlarında Güney Kore ile Gana kozlarını paylaşmış. 5 gole sahne olan maçta Gana rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarsa da Asya temsilcisinde Cho Gue-Sung maça damgasını vurmuştu.

Golcü futbolcu 3 dakika içerisinde 2 gol bularak maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmeyi başarmış olsa da galiibiyet için yeterli olmamıştı.

TARİHE GEÇTİ

Gana maçının ikinci yarısında 58 ve 61. dakikalarda kafa ile ağları havalandıran Cho Gue-Sung, Dünya Kupası'nda Güney Kore formasıyla bir maçta iki gol atan ilk isim oldu.

24 yaşındaki forvet ayrıca turnuvada bir karşılaşmada iki kafa golü kaydeden ilk Asyalı oyuncu oldu.





Bu sezon 40 maça çıkan yıldız oyuncu 24 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

MAÇ SONRASI HER ŞEY DEĞİŞTİ

Maçta performansıyla yıldızlaşan Cho Gue-Sung'un hayatı mücadele sonrası komple bir değişim yaşadı. Güney Koreli futbolcu, adeta taraftar akınına uğradı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

The Athletic'te yer alan habere göre Dünya Kupası öncesi Instagram hesabında yaklaşık 20 bin takipçisi bulunan Güney Kore'nin forveti Cho Gue-Sung, Gana maçının ardından bşir anda tüm dünyadan ilgi çekmeye başladı.

24 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı, yalnızca beş gönderiye sahip olmasına ve Temmuz'dan beri gönderi paylaşmamasına rağmen sadece birkaç gün içerisinde 1.6 milyona ulaştı.





EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYOR, TELEFONUNU KAPATTI

Dünya Kupası'nda boy gösterdikten sonra 1 milyon 600 bin takipçiye ulaşan Cho, takipçilerinden de yoğun bir ilgi ile karşı karşıya. Takipçilerinden binlerce mesaj alan Güney Koreli futbolcu, iddialara göre yoğun ilgiden dolayı telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Futbolunun yanı sıra görüntüsü ile de dikkatleri çeken Cho Gue-Sung'un, aynı zamanda takipçilerinden evlilik mesajları da aldığı aktarılanlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'YE TRANSFER İDDİASI

Bu sürpriz ilgiden ötürü hayli şaşkın olan Cho'nun isnmi transfger iddialarında da yer almaya başladı. Şu anda ülkesinde Jeonbuk Hyundai forması giyen ve 41 maçta 24 gol, 56 asistlik performans gösteren 24 yaşındaki futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe de dahil olmak üzere Borussia Dortmund ve Celtic ile anılıyor. (Skorer)