Güney Kore'de milli takım tesisleri Corona virüs tedavi merkezi yapılacak

Güney Kore Futbol Milli Takımı'nın antrenman tesisleri yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalar için hizmet verecek.

24 Mart 2020, Salı 15:11 Son Güncelleme:
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Güney Kore'de milli takım tesisleri Corona virüs tedavi merkezi yapılacak

Güney Kore Futbol Federasyonunun (KFA) internet sitesinden yapılan duyuruda, "Paju'da bulunan milli takım antrenman tesisleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde 1-2 ay boyunca Kovid-19 virüsünden etkilenenlerin tedavileri için kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İnternet sitesinde konuyla ilgili açıklamasına yer verilen KFA Başkanı Chung Mong-gyu, "Bu karar federasyonun ulusal krize nasıl katkıda bulunabileceği konusunda yaptığı çeşitli değerlendirmeler sonucu alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.


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