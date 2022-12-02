Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Portekiz, H Grubu 3. ve son maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşlarına liderlik için 1 puan yetecekti. 1 puanlı Asya ekibine ise tur için mutlak galibiyet gerekiyordu.

5'te golü yediler ama oyundan düşmediler

Zorlu mücadeleye Portekiz hızlı başladı. Avrupa devi henüz 5. dakikada Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kore çok erken bir gol yemesine rağmen oyundan düşmedi, aksine rakip kaleye yüklenmeye başladı. Aranılan gol de 27'de geldi. Young-Gwon Kim mücadeleye eşitliği getirdi.

90+2'de gelen zafer!

İlk yarının kalan dakikalarından karşılıklı ataklar olsa da başka gol sesi çıkmadı. İkinci devrede ise beklenilen aksine tempo biraz daha düşüktü. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde 6 dakikalık uzatma tabelası kalktı, artık 'Maç bitti' denirken 90+2'de sahneye Hee-chan Hwang çıktı. Kore 2-1 kazandı.

Puan eşit, averaj eşit ama Kore üst turda...

Grubun diğer maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 devirdi. Portekiz 6 puanla lider çıkarken, Kore ve Uruguay 4 puana ulaştı, averajları da aynıydı. Ancak Kore toplamda 4 gol atarken, Uruguay sadece 2 gol kaydetti. Attığı golün fazla olması nedeniyle Güney Kore son 16 bileti aldı! Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez gibi tanıdık isimlerin yer aldığı Uruguay ise yıkıldı, turnuvaya havlu attı.

Japonya'dan sonra bir diğer Asya ekibi Güney Kore de son 16'da...





(CANLI ANLATIM)

1' Maç başladı...

ERKEN GOL!

5' Pepe savunmadan uzun topu yolladı, Dalot sağ kanattan içeri girdi, yerden çevirdi ve Horta yakın mesafeden golü attı. Portekiz 1-0 önde...

GOL!

27' Güney Kore korneri kullandı, ceza alanında Ronaldo'nun sırtından seken topa kale dibinde Young-Gwon Kim vurdu ve fileleri sarstı: 1-1.

35' Joao Mario sol kanattan korneri kullandı, Güney Kore savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı topta Vitinha gelişine vurdu, kaleci Kim Seung-Gyu başarılı.

42' Savunmadan seken topu önünde bulan Vitinha gelişine vurdu, bu kez kaleciden seken topu Ronaldo tamamlamak istedi ancak top az farkla dışarda.

40' Son Heung-Min'in ceza sahası yayından sol ayağıyla yaptığı yerden plase vuruşunde kaleci Diogo Costa gole izin vermedi.

44' Horta'nın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşunda top kaleci Kim Seung-Gyu'da kalıyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

66' Son Heung-Min'i,n ceza sahası dışından çektiği yerden vuruşta savunmaya da çarpan topta kaleci Diogo Costa'da kaldı.

67' Hwang In-Beom'un ceza sahası dışından çektiği sert şutunda kaleci Diogo Costa üstüne gelen topu plonjon ederek uzaklaştırıyor.

72' Portekiz kontra atağında Leao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruş farklı bir biçimde yandan auta gidiyor.

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

GOL!

90+2' Son kontra atağa çıktı, hızla rakip alanı geçti, pasını verdi, Hwang ağları sarstı. Kore 2-1 öne geçti.

Mücadele bitti. Portekiz ve Kore el ele son 16'da! Uruguay, Kore'den daha az gol atması nedeniyle elenen taraf oldu.

Tüm bilmeniz gerekenler: Güney Kore - Portekiz