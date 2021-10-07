Güney Kore - Suriye maç sonucu: 2-1

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Güney Kore sahasında Suriye ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Hwang In-Beom ve 89. dakikada Tottenham forması giyen Heung-Min Son kaydetti. Suriye'nin tek golü 84. dakikada Omar Khribin'den geldi.









Mücadeleye damga vuran isim Fenerbahçe forması giyen Min-Jae Kim oldu. Başarılı performansının yanı sıra Sarı Lacivertliler'in 24 yaşındaki savunmacısı, Güney Kore'nin galibiyet golünün asistini yapan isim oldu ve takımı adına öne çıkan isimlerden oldu.

Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Min-Jae Kim, milli takım performansıyla da yüzleri güldürdü.







