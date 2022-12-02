Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Portekiz, H Grubu 3. ve son maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşlarına liderlik için 1 puan yetecek. 1 puanlı Asya ekibinde tur için mutlak galibiyet gerekiyor. Gruptaki diğer maçta Gana ile Uruguay kozlarını paylaşacak. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek. Güney Kore'nin -1, son sıradaki Uruguay'ın ise -2 averajı bulunuyor.

Güney Kore-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak Güney Kore-Portekiz maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Güney Kore-Portekiz muhtemel 11'ler:

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su, Woo-young, In-beom, Chang-hoon, Woo-yeong, Son, Gue-sung

Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Felix, Cristiano Ronaldo







