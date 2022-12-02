Güney Kore - Portekiz maçı iddaa oranları

Uruguay'la golsüz berabere kalan ve Gana'ya 3-2 kaybeden Güney Kore'nin Dünya Kupası H Grubu'ndan çıkması için 3 puan da yeterli olmayabilir... "Taegeuk Savaşçıları", Uruguay'ın da Gana'ya çelme takmasını bekleyecek. TD Paulo Bento, Wolves ile verimsiz bir sezon başlangıcı yapan Hee-chan Hwang'ı Katar'da hiç kullanmadı. Gana karşısında 2 kez tabela yapan Gue-sung Cho bir kez daha hücum merkezinde maça başlayacak. Cho'ya kanatlardan Heung-min Son ve Chang-hoon Kwon destek verecek. Orta alanda Al-Sadd'ın ön liberosu Woo-young Jung ve Olympiakos'ın merkez oyuncusu In-beom Hwang forma giyecek. Kaleci ve önündeki dörtlünün tamamı Kim'lerden oluşuyor... Kalede Seung-gyu Kim; sağ/sol bekte Moon-hwan Kim ve Jin-su Kim, stoperde Min-jae Kim ve Young-gwon Kim ter dökecek.

GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI İDDAA ORANLARI!

Portekiz'de sol bek Nuno Mendes turnuvayı kapattı. Danilo Pereira ve Otavio da Güney Kore maçı özelinde olmayacak. Hatta Cristiano Ronaldo'nun da takımla son antrenmanlara çıkmadığı, dinlendirilebileceği söyleniyor. Joao Felix, Bruno Fernandes, Ruben Neves ve Ruben Dias sarı kart sınırında. TD Fernando Santos 4 oyuncuyu da riske etmezse şaşırmamak lazım. Çünkü Gana ve Uruguay'yı yenerek 2 maçta 6 puan yapan Portekiz'e 1 puan grup birinciliği için yeterli olacak. Savunmada Diogo Dalot, orta alanda Joao Palhinha, hücumda Rafael Leao forma giymeye yakın isimler... As kaleci Diogo Costa'nın, sol bek Raphael Guerreiro'nun, oyun kurucu Bernardo Silva'nın ve büyük tecrübe Pepe'nin; önceki maçlarda olduğu gibi Güney Kore karşısında da ilk 11'de olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Güney Kore son 6 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (2B 2M)

- Portekiz, 2022 yılında oynadığı 11 maçın yalnızca 2'sini kaybetti. (8G 1B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Portekiz kazanır" oldu! %28'lik kesim bazı kilit isimlerini dinlendirecek de olsa Portekiz'in kazanacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, Gana ile Uruguay kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI NECATİ ALBAYRAK'TAN "GANA-URUGUAY" YORUMU

İki takım arasında 20 yıllık bir hesap var. Güney Kore, 2002'de Portekiz'i yenerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Şimdi ise gruptan çıkmak için yine bu başarıyı sergilemeleri gereken bir müsabakaya çıkacaklar. Ancak Portekiz'in buna izin vereceğini pek düşünmüyorum... Son 16'yı garantileyen Portekiz, turnuva tarihinde üçüncü kez bu aşamayı puan kaybetmeden geçmeyi hedefliyor. Bu onlar için elemeler öncesi büyük bir özgüven kaynağı olacak. O yüzden farklı bir galibiyet dahi izleyebiliriz. Ben Portekiz'in sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılmasını bekliyorum.