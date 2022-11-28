Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda fırtına devam ediyor... Bir tarafta Asya'nın güçlü ekiplerinden Güney Kore, diğer tarafta Afrika'nın yıldızlarına sahip olan Gana... İki takım da G Grubu'nda sürpriz peşinde. Uzakdoğu temsilcisi ilk maçında güçlü rakiplerinden Uruguay'la golsüz berabere kalarak puan çıkarmasını bildi. Gana ise Portekiz karşısında çok mücadele etse de 3-2'lik mağlubiyetten kurtulamadı. İki ülke de iddialarını sürdürmek için zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlar almanın hedefinde.

Güney Kore-Gana 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?

Education City Stadyumu'nda oynanacak Güney Kore-Gana maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Güney Kore-Gana muhtemel 11'leri:

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su, Jung, In-beom, Na, Lee, Son, Ui-jo

Gana: Ati Zigi, Seidu, Amartey, Djiku, Baba, Partey, Abdul Samed, Bukari, Kudus, A.Ayew, Williams.







