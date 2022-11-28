Güney Kore-Gana 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?
Bir tarafta Asya'nın güçlü ekiplerinden Güney Kore, diğer tarafta Afrika'nın yıldızlarına sahip olan Gana... G Grubu'ndaki zorlu maçta iki takım da Dünya Kupası'ndaki iddiasını sürdürmenin hesapları içinde. Karşılaşma öncesinde 'Güney Kore-Gana 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemel 11'ler ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda fırtına devam ediyor... Bir tarafta Asya'nın güçlü ekiplerinden Güney Kore, diğer tarafta Afrika'nın yıldızlarına sahip olan Gana... İki takım da G Grubu'nda sürpriz peşinde. Uzakdoğu temsilcisi ilk maçında güçlü rakiplerinden Uruguay'la golsüz berabere kalarak puan çıkarmasını bildi. Gana ise Portekiz karşısında çok mücadele etse de 3-2'lik mağlubiyetten kurtulamadı. İki ülke de iddialarını sürdürmek için zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlar almanın hedefinde.
Güney Kore-Gana 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?
Education City Stadyumu'nda oynanacak Güney Kore-Gana maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Güney Kore-Gana muhtemel 11'leri:
Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su, Jung, In-beom, Na, Lee, Son, Ui-jo
Gana: Ati Zigi, Seidu, Amartey, Djiku, Baba, Partey, Abdul Samed, Bukari, Kudus, A.Ayew, Williams.