Güney Afrika-Gana maçında şike iddiası!
Güney Afrika Futbol Federayonu (SASA), Güney Afrika-Gana maçıyla ilgili FIFA'ya bahis bağlantısı iddiasıyla başvuru yaptı. SASA Başkanı Danny Jordaan, karşılaşma öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu. Konuk takım, Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, play-off oynama hakkı elde etmişti.
MAÇTA BAHİS BAĞLANTILI ŞİKE İDDİASI
SASA Başkanı Danny Jordaan, karşılaşma öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Sabah