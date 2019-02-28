Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in önceki akşam yaptığı açıklamanın yankıları sürerken, özellikle sosyal medyayı işaret ettiği kaydedildi. Şenol Güneş, "Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim... Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim. İstifa etmeyi de düşünmüyorum" demişti.

BAŞKAN ORMAN: DEVAM EDECEĞİZ

Güneş'in bu sözlerle yönetim içindeki bazı isimleri hedef aldığı kaydedildi. Tecrübeli hocanın özellikle sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yayınlar vasıtasıyla taraftar ile karşı karşıya getirilmek istendiği için çok rahatsız olduğu kaydedildi. Şenol Güneş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, başkan Fikret Orman'ın tecrübeli teknik adam ile bu hafta içinde bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yönetimde Güneş'e karşı olan 3-4 ismin başkana, "Hocayı gönderelim" teklifi götürdükleri, Orman'ın ise, "Siz karışmayın. Bir karar alınacaksa ben alırım. Hocayla devam edeceğiz" karşılığını verdiği belirtildi.

(Sabah)