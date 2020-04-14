Yaz mevsiminde tatile gitmeyi hepimiz çok severiz. Tatil dönüşü vücudumuzda güneş yanıkları oluşmaktadır. Güneş yanıkları vücudumuzda istemediğimiz ve hemen hemen herkesin yaşadığı ve acı verici bir durumdur. Güneş yanığına uygulayabileceğiniz bitkisel doğal tedavi seçenekleri mevcuttur. Son aylarda arama motorlarında en fazla araştırılan konulardan biri de güneş yanığının nasıl geçtiğidir. Peki, güneş yanığına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Fazla güneş atında kalındığında acıyı geçirecek yöntemler nelerdir? İşte, güneş yanığına bitkisel tedavi seçeneklerini sizler için derledik. Güneş yanığına iyi gelecek bitkisel çözüm yolları mevcuttur. Güneş yanığı problemi yaşayan kişiler acısını dindirmek için bu bitkisel çözüm yollarına başvurabilirler.

Güneş yanığına ne iyi gelir?

Çay güneş yanığına iyi gelen bitkisel çözüm yollarından biridir. Güneş yanığına sürülen çay adeta mucizevi bir etki oluşturarak güneş yanıklarından doğan acıya son vermektedir. Demlenmiş veyahut soğumuş olan poşet çayları güneş yanığınıza sürerek acınızı dindirebilirsiniz. Ayrıca poşet çay güneş yanığına bağlı olarak acıyı ve izi de ortadan kaldırır. Çayı banyo yaparken de küvetteki suyunuza koyarak da kullanabilirsiniz. Böylece kısa süre içerisinde güneş yanıklarınız ortadan kalkacaktır.

Güneş yanığına iyi gelen bir diğer bitkisel metot ise lavanta yağıdır. Lavanta yağı lavanta bitkisinden ötürü oldukça nemlendirici bir bitkidir. Dolayısıyla güneş yanığı tedavilerinde rahatlıkla lavanta yağı kullanılmaktadır. Lavanta yağının ağrı kesici ve acı dindirici özelliği bulunmaktadır. Güneş yanığından kaynaklanan acıyı anında kesen lavanta yağı mucizevi bir bitkisel yöntemdir. Salatalık ile birlikte güneş yanığı şikayetlerinizi ortadan kaldırabileceğinizi biliyor muydunuz? Salatalık yanıklara karşı deva bir besin kaynağıdır. Salata cildi canlandırır ve dolayısıyla cildin onarılmasını sağlar. Yanık bölgeye sürüldüğü takdirde ise salatalık o bölgeyi tedavi eder ve iyileştirir.

Nasıl geçer?

Güneş yanığını geçirmek için pek çok yöntem bulunmaktadır. Özellikle bitkisel yollardan güneş yanıklarınızdan kurtulmak mümkündür. Mucizevi bir bitki olan aloevera bitkisi ile güneş yanıklarınızdan kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Aloevera bitkisi insan cildi için besleyici bir özelliğe sahiptir. İnsan sağlığına da oldukça faydalı olan aloevera bitkisini her zaman kullanabilirsiniz. Aloevera bitkisinin yağı ile birlikte güneş yanıklarınızı tedavi edebilirsiniz. Aloevera yağını güneş yanığı oluşan vücut bölgenize 15 dakika boyunca masaj şeklinde sürerek yanıklarınızı tedavi edebilirsiniz. Ayrıca aloevera bitkisi güneş yanığından oluşan sızıyı da geçirecektir.

Elma sirkesi cildi serinletir ve yanıkların çabucak iyileşmesini sağlar. Eğer güneş yanığınızın hızlı bir şekilde geçmesini istiyorsanız elma sirkesini kullanabilirsiniz. Elma sirkesi güneş yanıkları için en doğal yöntemlerden biridir. Sahip olduğu özelliği sayesinde ciltteki ph seviyesini düzenler. Cildi onarır ve besler. Elma sirkesi yanık bölgesine direkt olarak sürebilirsiniz. Veyahut bir bardak suyun içine elma suyu ilave ederek yanıklarınızı geçirebilirsiniz.

Yulaf ezmesi sayesinde güneş yanığınızı geçirebilirsiniz. Yulaf ezmesi güneş yanıkları için kullanılan en doğal yöntemlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Yarım bardak yulaf ezmesini bir bardak su ile birlikte kaynatabilirsiniz. Kaynattıktan sonra yulaf ezmeniz artık güneş yanığınızı tedavi etmek için hazır vaziyette. Bu şekilde güneş yanığı olan bölgeye sürerek yanıklarınızdan hemen kurtulabilirsiniz. Güneş yanığı sızısından da yine aynı şekilde kurtulabilmeniz bu sayede mümkündür.

Fazla güneş altında kalındığında acıyı geçirecek yöntemler

Güneş altında fazla kalındığı takdirde güneş cildimizi yakar ve yanıklar oluşturur. Dolayısıyla bu yanıklar kişiye dayanılması güç olan acılar yaşatabilir. Özellikle yanık yerler temas edildiği durumlarda daha fazla sızı hissettir ve kişiye acı hissi uyandırır. Fazla güneş altında kalındığında ciltteki acıyı dindirecek bitkisel yöntemler de mevcuttur. Evde acıyı anında geçirmek için yanık olan bölgeye soğuk uygulaması yapabilirsiniz. Soğuk bez ile birlikte cildin yanık oluşan bölgesine tutulan buz benzeri uygulamalar acıyı dindirecektir.

Güneş altında fazla kaldığınızda acı hissiyatınız oldukça artacaktır. Dolayısıyla güneş yanıklarınıza yoğurt kürü uygulaması da yapabilirsiniz. 1 kase yoğurdu yanık oluşan vücut bölgelerinize sürerek acının dinmesini sağlayabilirsiniz. Güneş yanıklarına karşı yoğurt birebir bir çare olarak ön plana çıkmaktadır. Yoğurt cildi besler ve onarır. Dolayısıyla güneş yanıklarınızda gönül rahatlığı ile yoğurt kürü uygulayabilir güneş yanığı acılarınızdan kurtulabilirsiniz. Acılarınızdan biran önce kurtulmak için ılık bir duş almakta çözüm olacaktır. Ilık duş almak cilt gözeneklerini açacak ve yanıklardan dolayı oluşan acının dinmesini sağlayacaktır. Eğer acınız fazla ise ılık bir duş alarak bu acılarınızı hafifletebilirsiniz.

Acıyı geçiren bir diğer yöntem ise bol su tüketmektedir. Güneş yanığa maruz kaldıktan sonra vücut fazlaca su tüketir bu da cildin susuz kalmasına yol açar. Ağrınızı dindirmek ve acılarınızdan bir an önce kurtulmak için sürekli su içmenizde fayda var. Güneş yanıklarınızı patates ile de geçirmek mümkün. Patates güneş yanığından kaynaklanan acıyı dindirir. Patatesin kabuğunu güne yanıklarınıza sürebilirsiniz. Böylece güneş yanığı acılarınızdan hızlıca kurtulabilirsiniz. Patates kabuğu ağrı kesici özelliği bulunur ve cildin tahribatını önler. Ayrıca cildi besler ve dizginleştirir.

Zeytinyağı da güneş yanığına iyi gelir. Zeytinyağı ayrıca cilde oldukça iyi gelir. Eğer güneş yanığından kaynaklı acınız varsa mutlaka zeytinyağını acı olan bölgeye sürün. Zeyinyağını bir pamuğa dökerek güneş yanığı olan bölgeye yedirebilirsiniz. Böylece acılarınız hafifleyecek ve cildiniz rahatlayacaktır. Zeytinyağı oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Her derde deva olan zeytinyağı cilt yanıkları için de kullanılır.