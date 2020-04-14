Özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan bir problem olan güneş çarpması çoğumuzun başına gelebilen bir durumdur. Güneş çarpması güneşte fazla durulması ile ortaya çıkabilir ve kişi güneş çarpması semptomlarını yaşayabilir. Güneş çarpmasını geçirmek için bitkisel ve doğal yöntemler bulunmaktadır. Peki, güneş çarpmasına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Güneş çarpmasını geçirmek için yapılması gerekenler nelerdir? İşte güneş çarpmasına yönelik tavsiyeler. Güneş çarpması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Güneş çarpmasını doğal yollardan geçirebilirsiniz.

Güneş çarpmasına ne iyi gelir?

Soğan Suyu: Soğan suyu güneş çarpmasına iyi gelen doğal çözümlerden biridir. Vücuttaki ısıyı düşürmek için de yine aynı şekilde soğan suyu kullanabilirsiniz. Soğan suyunu elde etmek için soğan içini çıkararak sıkın. Daha sonra bu su ile birlikte boynunuzun arkasını ve eklemlerinizi silebilirsiniz. Bu şekilde güneş çarpması semptomlarını en aza indirebilirsiniz. Soğan suyu sahip olduğu enzimler ile birlikte vücuda oldukça faydalıdır.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi her derde çaredir. Doğal ve mucizevi ender besin kaynaklarından olan elma sirkesi tüketmeniz durumunda güneş çarpması şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz. Güneş çarpması insan derisine zarar verir. Bu zararın onarımı için elma sirkesi tercih edebilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyerek bu şekilde tüketebilirsiniz.

Yoğurt: Yoğurt tüketerek güneş çarpmasını geçirebilirsiniz. Doğal yoğurdu ayran yaparak güneş çarpması şikayetlerinizi dindirebilirsiniz. Ayran aynı zamanda güneş çarpmasından kaynaklı olan artan vücut ısısını da dindirecektir. Yoğurdu direkt olarak vücudunuza sürebilir bu şekilde de semptomları azaltabilirsiniz. Yoğurta tuz ve kimyon karıştırmak sureti ile birlikte vücudunuza sürebilirsiniz. Yoğurt kürünü günde 2 kez yapabilirsiniz.

Kişniş: Kişniş ile birlikte güneş çarpmasını geçirmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Vücutta güneş çarpmasından kaynaklı olan mide bulantıyı geçirir. Ayrıca kusma hissini de kişniş ile birlikte giderebilirsiniz. Kişniş suyunu ezerek suyunu çıkarabilir bu şekilde tüketebilirsiniz. Kişniş son derecede faydalı olan bir besin kaynağıdır. Kişniş suyunun üzerine bir tutam şeker de ilave ederek bu şekilde de tüketebilirsiniz.

Nane Yağı: Güneş çarpmasına iyi gelen pek çok bitkisel yağlar bulunmaktadır. Dilerseniz bitkisel yağları karışarak da tüketebilirsiniz. Özellikle nane yağı güneş çarpması semptomlarını hafifletir ve kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Nane yağı tüketilmesi önerilmektedir. Nane yağını günde 2 kere tüketebilirsiniz. Böylece güneş çarpması şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Lavanta Yağı: Lavanta yağı da güneş çarpmasına iyi gelen bir diğer besin kaynağıdır. Bitkisel yağlar arasında en etkili tesir edecek olan lavanta yağını dilerseniz nane yağı ile birlikte karıştırarak da tüketebilirsiniz. Lavanta yağı sahip olduğu besin değerleri ile kişinin güneş çarpması şikayetlerini hissetmesini engeller. Cildi yeniler ve onarmaktadır.

Nasıl geçer?

Güneş çarpması semptomlarını hafifletmeniz bitkisel yöntemlerle mevcuttur. Bu bitkisel yöntemleri tercih ederek güneş çarpması şikayetlerinizi en az seviyeye indirebilirsiniz. Güneş çarpmasına karşı evde uygulayacağınız ve bu şekilde semptomları hafifletmek ve hatta geçirmek mümkündür.

Su: Bol bol su içerek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Bu şekilde güneş çarpması şikayetlerinizi hissetmeden iyileşeceksiniz. Su içmek vücudun sindirim sistemini onarır ve cildi düzenler. Cilt sağlığı için oldukça önemli olan su bol bol su tüketilmesi durumunda güneş çarpması şikayetleri en az seviyeye iner.

Aloevera: Aloevera mucizevi bir bitki olarak biliniyor. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan aloevera bitkisi her türlü tedavi de kullanılmaktadır. Güneş çarpması için mucizevi bir doğal tedavi olan aloevera bitkisini tüketmek uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Aloevera vücudun dengesini sağlar ve şikayetleri hissetmenizi engeller. Aloevera bitkisi vücuttaki güneş çarpmasına bağlı olan yorgunluğun önüne geçer. Vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan aloevera bitkisi güneş çarpmaları için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biridir.

Zeytinyağı: Zeytinyağı ile birlikte güneş çarpması şikayetlerinizi geçirebilirsiniz. En etkili bitkisel yağlardan biri olan zeytinyağını el ve ayak bileklerinize sürebilirsiniz. Bu şekilde zeytinyağının sahip olduğu besinlerle birlikte bu şikayetlerinizden kısa sürede kurtulmanız mümkündür. Bu şekilde vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Zeytinyağını günde 2 kez kullanabilirsiniz. Güneş çarpması şikayetlerinizden bu şekilde kurtulabilirsiniz.

Güneş çarpmasını geçirmek için yapılması gerekenler

Güneş çarpmasını geçirmek için evde yapabileceğiniz şeyler vardır.

Soğuk Su: Soğuk su ile birlikte duş alarak güneş çarpması şikayetlerinizi geçirebilirsiniz. Uzmanlar tarafından evde yapacağınız yöntemler olarak soğuk duş önerilmektedir. Soğuk duş kişinin cilt ısısnı dengeler ve ciltteki tahribatı da bu şekilde önler. Vücudun kaybettiği sıvı miktarını soğuk duş ile birlikte tekrardan dengeleyebilirsiniz.

Mürdüm Eriği: Mürdüm eriği güneş çarpmasına iyi gelecek şekilde güneş çarpmasını engeller. Mürdüm eriği tam anlamıyla bir antioksidandır. Güneş çarpması şikayetlerini azaltır. Aynı zamanda güneş çarpmasından dolayı oluşan iltihapların da önüne geçmektedir. Mürdüm eriğini 10 dakika kadar uygulayabilir ve bu şekilde cildinizi daha iyi bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Mürdüm eriğini aynı zamanda kaynatarak da tüketebilirsiniz.

Demirhindi Suyu: Demirhindi suyu vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir bitkisel sudur. Demirhindi suyunu kaynatarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda suyunu süzerek tüketebilirsiniz. Demirhindi suyu tüm güneş çarpması şikayetlerini azaltacak ve daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Evde hızlı bir şekilde demirhindi suyunu süzerek tüketebilirsiniz. Demirhindi suyunu kaynattıktan sonra ılık bir şekilde tüketmeniz doğru olacaktır. Günde tek seferliğe mahsus olmak üzere demirhindi suyu tüketebilirsiniz.