Gündoğdu Adana Basketbol: 95 - Kırçiçeği Bodrum: 73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında Kırçiçeği Bodrum’u 95-73 yendi.

01 Aralık 2018, Cumartesi 16:41
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Gündoğdu Adana Basketbol: 95 - Kırçiçeği Bodrum: 73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında Kırçiçeği Bodrum’u 95-73 yendi.

Gündoğdu Adana Basketbol: 95 - Kırçiçeği Bodrum: 73

Salon: Menderes

Hakemler: Sertan Kırklar, Murat Amaç, Hande Öztürk

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Manolya Kurtulmuş 23, Marginean 13, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Bouthors 15, Fatmanur Karakaş 11, Bensu Deniz Zereyak, Sevgi Tonguç 2, Kübra Yiğit, Ervin 14

Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 15, Deniz Ataer, Zivadinovic 25, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın, Kiriienko 12, Fatma Ata 5, Carr 12

1. Periyot: 24-17

Devre: 45-36

3. Periyot: 75-51

AA

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